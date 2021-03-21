Один из популярных видов мошенничества в Молдове: как не стать жертвой

Как обезопасить себя от виртуального отъема реальных денег и кто ответственен за надежность онлайн-транзакций, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Мошенничество с банковскими картами при помощи телефона все чаще используется злоумышленниками, у которых есть различные способы, как совершить преступление. В последнее время в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком поступает все больше запросов от жителей Молдовы в связи с претензиями по банковским картам.

"Когда человек подозревает, что предпринимается попытка снять денежные средства с банковской карты или запрашиваются личные данные, он должен обратиться в полицию и к банковскому оператору, чтобы временно заблокировать карту", – заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова представитель агентства Николай Олэрашу.

Специалист порекомендовал не предоставлять секретную информацию, требуемую звонящим, насколько убедительно он бы себя ни вел, даже если собеседник представляется сотрудником банка, охранной организации или другого финансового учреждения. В этом случае рекомендуется немедленно связаться со своим финучреждением.

Новый вид мошенничества в Молдове: правоохранители предупреждают граждан>>>

"Правда, был случай, когда человек позвонил после 17.00 в банк, и ему сказали, что нет сотрудников, которые могли бы помочь заблокировать карту. А ночью с его карты списали внушительную сумму. В этом случае коммерческий банк должен полностью ее возместить, а полиция – найти мошенников", – отметил собеседник.

В последнее время в Молдове наблюдается рост случаев мошенничества с использованием банковских карт. Финучреждения регулярно предупреждают об участившихся эпизодах обмана населения злоумышленниками.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova