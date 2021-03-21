Один из популярных видов мошенничества в Молдове: как не стать жертвой

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Мошенничество с банковскими картами при помощи телефона все чаще используется злоумышленниками, у которых есть различные способы, как совершить преступление. В последнее время в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком поступает все больше запросов от жителей Молдовы в связи с претензиями по банковским картам.
"Когда человек подозревает, что предпринимается попытка снять денежные средства с банковской карты или запрашиваются личные данные, он должен обратиться в полицию и к банковскому оператору, чтобы временно заблокировать карту", – заявил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова представитель агентства Николай Олэрашу.
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"Правда, был случай, когда человек позвонил после 17.00 в банк, и ему сказали, что нет сотрудников, которые могли бы помочь заблокировать карту. А ночью с его карты списали внушительную сумму. В этом случае коммерческий банк должен полностью ее возместить, а полиция – найти мошенников", – отметил собеседник.
В последнее время в Молдове наблюдается рост случаев мошенничества с использованием банковских карт. Финучреждения регулярно предупреждают об участившихся эпизодах обмана населения злоумышленниками.
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