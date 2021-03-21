Мясо ягненка в 2021 году дороже: поднимутся ли еще цены на этот товар

Хотя до пасхальных праздников еще есть время, овцеводы готовы продавать мясо ягненка всем желающим. Необходимо отметить, что в нынешнем году цены на этот продукт стали выше.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. В 2021-м православные отмечают Пасху Христову 2 мая. До этого времени верующие должны соблюдать пост, чтобы по его окончании в полной мере прочувствовать праздник, отведав традиционные блюда. Мясо ягненка тоже будет присутствовать на столе. Овцеводы же предупреждают, что цены будут выше.

Виктор Гросу, владеющий фермой на 400 овец в населенном пункте Пьетросу Фалештского района, рассказал Sputnik Молдова, что намерен продать порядка 200 ягнят, как и в прошлом году.

"Уже есть первые четыре заказа на мясо ягненка от клиентов, которые знают нас много лет. Большинство покупателей просят, чтобы ягненок весил от четырех до шести килограммов", – отметил собеседник.

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По словам фермера, в этом году мясо дороже, и у фермеров есть причины повысить цены.

"В 2020-м было очень тяжело из-за засухи, которая иссушила все пастбища. Нам повезло, что мы сделали запасы еще в 2019-м. Корм для животных сейчас гораздо дороже, а инвестиции, которые мы вложили, не покроются, если оставим цены на уровне прошлогодних. Мы продаем мясо по цене 75-80 леев за килограмм, а на рынке цены достигают 100 леев", – сказал Гросу.

Собеседник уточнил, что не знает, ожидать ли еще подорожаний до Пасхи. По словам фермера, выросли в цене и каш, и брынза. Те, кто хочет, чтобы эти продукты оказались на пасхальном столе, заказывают их заранее.

При этом представители Национального агентства продовольственной безопасности призывают потребителей быть осторожными при покупке баранины и учитывать следующие аспекты: мясо должно быть эластичным, бледно-розового цвета, равномерно покрыто тонким слоем жировой ткани белого цвета, со специфическим запахом, а при нажатии на него пальцем оно вернется в исходную форму.

Власти еще не объявили, какие действия будут предприняты на Пасху с учетом пандемии COVID-19, поскольку чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения истекает 18 апреля.

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