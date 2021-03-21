Как в Кишиневе орудовал серийный педофил: шокирующие детали следствия – фото

Корреспонденту Sputnik Молдова удалось узнать шокирующие подробности дела серийного педофила, который держал в страхе всю страну в начале нулевых. Он изнасиловал троих детей, двоих из которых убил с особой жестокостью.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Серийный педофил, приговоренный к пожизненному заключению за то, что изнасиловал троих детей, двоих из которых затем убил, совершил эти преступления в Кишиневе в 2002 году. Но о шокирующих деталях стало известно только сейчас. О том, как велись поиски преступника и о чем сожалеет один из прокуроров, который вел дело, читайте в материале Sputnik Молдова.

Жертвы преступника – дети до восьми лет

Первое преступление было совершено 14 мая 2002 года на улице Каля Басарабией в столичном секторе Рышкановка. Жертвой оказался шестилетний мальчик. Ребенок играл на обочине дороге со своим сверстником, когда к ним подошел неизвестный.

"Преследуя цель вступить в гомосексуальное половое сношение, М. Р. (имя преступника не называется – ред.) предложил им последовать за ним, пообещав за это деньги и игрушки", – сказано в обвинительном заключении.

В тексте указано, что один из мальчиков отказался, а второй все же ответил согласием.

В деле говорится, что мужчина отвел несовершеннолетнего к берегу реки Бык, где совершил над ним физическое насилие. Чтобы не были слышны крики ребенка, преступник задушил его, а затем выбросил бездыханное тело жертвы в реку. Судмедэкспертиза показала, что ребенок получил множество травм.

Второй эпизод произошел 19 июня 2002 года, тоже в столичном секторе Рышкановка. На этот раз жертвой преступника стала восьмилетняя девочка, которая играла во дворе жилого дома. После того как она зашла в лифт, за ней последовал и злоумышленник. Используя те же предлоги, заманивая ее деньгами и игрушками, он предложил ей пойти за ним. Девочка отказалась. Тогда мужчина остановил лифт, достал нож и стал угрожать ей.

В материалах дела указаны страшные подробности преступления, которые нельзя публиковать из морально-этических соображений. Но тогда девочка чудом осталась жива.

© Screenshot / Rechizitoriul de învinuire Обвинительное заключение по делу о серийном педофиле

После того как несовершеннолетняя получила множественные травмы, преступник захотел избавиться от нее и вышел на улицу. Девочка увидела прохожих и начала звать на помощь. Тогда насильник скрылся, оставив ребенка.

Тем временем столичные полицейские и прокуроры уже пытались выследить преступника. После этого случая сотрудники правоохранительных органов поняли, что имеют дело с серийным насильником.

В Кишиневе началась паника. У следователей на столах лежали два открытых уголовных дела, были заявления свидетелей, а в прессе появился фоторобот педофила.

Несмотря на то что он уже находился в розыске, преступника это не остановило. Третье преступление злоумышленник совершил 27 июня 2002 года. Жертвой тогда он выбрал шестилетнюю девочку. Педофил действовал по отработанной схеме. Он завел ребенка в лесополосу в столичном секторе Чеканы, извращенно изнасиловал ее, а затем убил.

Откровения прокурора

В 2002 году сотрудник прокуратуры Корнелиу Братунов был одним из тех, кто расследовал эти преступления. По его словам, тогда показания свидетелей были ошибочными, что усложнило ход расследования.

"После второго случая, когда осталась в живых девочка, из-под ногтей жертвы были изъяты несколько волосков и кровь, а биологическая экспертиза установила, что у подозреваемого была такая же группа крови, как и в первом случае изнасилования", – рассказал прокурор Корнелиу Братунов в комментарии Sputnik Молдова.

Он отметил, что в прессе тогда появился фоторобот подозреваемого, сделанный со слов свидетелей. Напуганные кишиневцы пытались протянуть руку помощи следователям.

"Часто видели похожих людей. Нам звонили практически каждые пять минут. Выезжали на место и выясняли, что это ложный вызов. Практически по всем трем случаям были свидетели, особенно по второму эпизоду, когда девочка просила о помощи прохожих. Вместе с тем описание подозреваемого отличалось от случая к случаю", – сказал собеседник.

По словам Братунова, после первого преступления свидетель заявил, что видел подозреваемого, выходившего из машины. "Однако это оказалось неправдой, а мы искали в том числе названный автомобиль. После задержания оказалось, что показания противоречили, а описание преступника не отражало действительности", – добавил прокурор.

Он подчеркнул, что дело раскрыли чуть больше чем за месяц. "Следственная группа работала нон-стоп, но я до сих пор чувствую свою вину, что мы не нашли его в первые дни, чтобы не допустить совершения еще двух изнасилований и убийства еще одной жертвы", – признался сотрудник правоохранительных органов.

Как задерживали серийного преступника

В 2002 году, когда были совершены эти преступления, М. Р. было 24 года. Его семья, в которой он рос, была совершенно обычной, по крайней мере, на 2002-й год (вернемся к этому аспекту чуть позже).

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что преступник был полностью вменяемым в момент совершения изнасилований и убийств.

По словам Братунова, даже когда у следствия оказался образец крови, в 2002 году в Молдове не было возможности установить по нему ДНК человека. Поэтому полиция и прокуратура расследовали дела по старой методике – по базе данных людей с судимостью. Только подозреваемые тогда исчислялись сотнями.

В какой-то момент дошла очередь и до М. Р., потому что у него была аналогичная судимость.

Амнистия стоила жизни детей

В 1999 году М. Р. предпринял первую попытку изнасилования. Его жертвой стал шестилетний мальчик. Тогда мужчину приговорили к тюремному сроку, однако в тот же год он попал под амнистию по случаю пятой годовщины принятия Конституции Республики Молдова.

После регистрации трех преступлений в 2002 году один из сотрудников полиции, входивший в следственную группу, отправился домой к родителям М. Р., чтобы проверить версию, по которой тот рассматривался как подозреваемый. Его не было дома, и сотрудник правоохранительных органов оставил свой контактный номер.

Вскоре полицейскому позвонил сам мужчина. Более того, он пришел в отделение полиции, даже не подозревая, что находится в поле зрения правоохранительных органов. В ходе беседы полицейские и прокуроры поняли, что это и есть преступник, а сам М. Р - что нет смысла скрываться.

"Он признал вину еще на стадии уголовного преследования, а в суде у него не было возражений против обвинительного приговора", – сказал Братунов.

Портрет серийного насильника

Прокурор рассказал, что после того, как педофил признал свою вину, сразу же последовала процедура следственного эксперимента для восстановления картины преступлений.

© Screenshot / Arhivă, imagini de la reconstituire M.R. în timpul reconstituirii Следственные мероприятия

"У меня сложилось впечатление, что он получал удовольствие, когда рассказывал, как насиловал и убивал детей", – сообщил Братунов.

По его словам, убийца признался, что перед первым изнасилованием употребил алкоголь и отправился в тот район, чтобы воспользоваться услугами проститутки, поскольку до этого он никогда ранее не вступал в сексуальную связь. При этом преступник так и не смог объяснить, зачем заманил шестилетнего ребенка.

Братунов описал портрет злоумышленника, отметив, что это очень спокойный и тихий человек. "Он не раскаивался. Все знакомые описали его как адекватного молодого человека, а в его семье не было печальных эпизодов, которые могли бы повлиять на него психологически", – сказал прокурор.

© Screenshot / Arhivă, imagini de la reconstituire M.R. în timpul reconstituirii Следственные мероприятия

Возможно, родители этого молодого человека, ставшего серийным насильником, скрыли что-то от правоохранительных органов. Известно, что в последующие годы из-за домашнего насилия мать этого человека заколола своего мужа.

Сейчас М. Р. 43 года. Он продолжает сидеть в тюрьме, услышав ранее пожизненный приговор.

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