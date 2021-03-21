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Лес

Лес рубят – щепки летят: в каком состоянии зеленый фонд Молдовы

Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210321/34062610/les-rubyat-schepki-letyat-v-kakom-sostoyanii-zelenyy-fond-moldovy.html

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, в каком состоянии находятся лесные массивы республики – сколько деревьев вырубается и высаживается в течение года.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Общая площадь лесов в Молдове составляет 380,7 тысячи гектаров, а степень облесения территории республики – 11,3%. Такие данные на 2019 год приводит Национальное бюро статистики страны со ссылкой на агентство Moldsilva.

Кодры - возвышенность в Молдове, архивное фото.
© Sputnik / Б. Круцко
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Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день лесов.

"Играя ключевую роль в борьбе с изменением климата, покрытые деревьями территории напрямую способствуют благополучию нынешнего и будущих поколений, сокращению бедности, а также достижению целей устойчивого развития. Призываем каждого активно участвовать в проектах по озеленению планеты", – сказано в сообщении Нацбюростатистики, опубликованном на странице в Facebook.

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По данным источника, в 2019 году вырубка лесов составила порядка 25 тысяч гектаров. При этом было восстановлено всего 4,7 тысячи гектаров.

Состояние лесов в Молдове
© Sputnik
Состояние лесов в Молдове

Росту площадей лесов в Молдове, по утверждениям специалистов, препятствуют частые засухи, гидрологические изменения и обмеление рек, снижение уровня грунтовых вод, а также незаконные вырубки деревьев.

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