Обыски на севере Молдовы: что обнаружили сотрудники полиции

В воскресенье в Бричанском районе сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков по месту жительства нескольких человек.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Воскресные обыски на севере Молдовы: получив оперативную информацию, сотрудники правоохранительных органов провели проверки по месту жительства троих человек в возрасте 39-62 лет. Об этом сообщили в пресс-службе инспектората полиции Бричан.

Речь идет о жителях Бричанского района. "В результате обысков в домах подозреваемых обнаружены охотничье ружье "ТОЗ" и 22 патрона калибра 16 миллиметров, газовый пистолет Reck, патрон в металлической тубе 8-миллиметрового калибра, 23 патрона калибра 5,6, один охотничий патрон 16-миллиметрового калибра, а также патрон калибра 7,62", – отметили в инспекторате.

По информации ведомства, выявленное оружие хранилось незаконно.

"Также найден пакетик с сухой растительной массой, похожей на коноплю. По данным фактам для установления всех обстоятельств возбуждено административное дело", – заключили в инспекторате.

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