Дни Молдовы пройдут в Санкт-Петербурге: что входит в программу

Дни Молдовы в северной столице Российской Федерации будут проходить под патронатом молдавского парламента.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Дни Республики Молдова, приуроченные к празднованию 31-й годовщины со дня принятия Государственного флага и герба страны, пройдут в Санкт-Петербурге с 20 по 27 апреля. Информацию об этом публиковал представитель парламента Молдовы в Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ Ион Липчиу на своей странице в Facebook.

Среди запланированных мероприятий:

автопробег с участием 30-35 машин с флагами Молдовы, России и Санкт-Петербурга по маршруту: Таврический дворец – Медный всадник (возложение цветов к памятнику) – Университетская набережная (возложение цветов к бюсту Антиоха Кантемира, сына молдавского государя Дмитрия Кантемира, великого ученого и дипломата) – Пискаревское кладбище (возложение цветов); © Photo : Пресс-служба РЦНК Школьники из Молдовы смогут принять участие в олимпиаде в Санкт-Петербурге

посадка деревьев в Таврическом саду;

члены делегации парламента Молдовы выстрелят из пушки Петропавловской крепости;

турнир по настольному теннису в парламентском центре между командами Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Молдова;

организация конкурса рисунков среди учащихся школ города;

выставка молдавских художников Санкт-Петербурга;

официальный прием по случаю завершения "Дней Республики Молдова".

Как сказано в пресс-релизе, это лишь часть событий, которые планируется провести.

"Мероприятия, которые, безусловно, еще раз подтвердят истинные намерения дальнейшего развития дружеских отношений между Молдовой и Россией, отношений, которые складывались веками между нашими народами", – отмечено в сообщении.

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