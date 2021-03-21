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Новые данные: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (265)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210321/34064626/novye-dannye-skolko-sluchaev-covid19-podtverdilos-moldova-sutki.html

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 831 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Скорая помощь
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении

Зафиксировано три эпизода "импорта" инфекции: из Германии, ОАЭ и Румынии.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 215 034.

За минувшие 24 часа проведено 2602 теста.

Коронавирус выявлен у 30 медработников: четверых врачей, 12 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 340 пациентов (из них 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1589 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 188 363.

Новые ограничения из-за COVID-19
© Sputnik
Новые запреты из-за COVID-19

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 28 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4559.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (265)

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