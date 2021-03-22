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Ион Чебан. Архивное фото

У мэра Кишинева на фоне COVID-19 развилась двусторонняя пневмония

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210322/34067535/u-mera-kishineva-na-fone-covid-19-razvilas-dvustoronnyaya-pnevmoniya.html

Ион Чебан заявил, что чувствует себя удовлетворительно и возглавил в понедельник оперативное заседание в примэрии.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. У генерального примара Кишинева Иона Чебана на фоне COVID-19 развилась двусторонняя пневмония.

Об этом градоначальник сообщил 22 марта во время оперативного заседания в примэрии. Мэр столицы сообщил подчиненным подробности о своем самочувствии.

Примар Кишинева Ион Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Нахожусь под наблюдением медиков, лечусь на дому. У меня диагностирована двусторонняя пневмония. Надеюсь, что этот период будет завершен как можно скорее, у нас много дел в примэрии", — сказал Чебан.

Глава городской администрации сообщил, что для мониторинга своего состояния использует систему JIRA с передачей данных медикам в режиме онлайн.

Примар Кишинева Ион Чебан сообщил 18 марта о том, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

"Сообщаю, что получил положительный результат теста. Сделал обычный тест в связи с тем, что в примэрии многие коллеги инфицированы COVID-19. У некоторых состояние тяжелое, другие узнали случайно, так как я попросил проверить всех сотрудников", – пояснил Чебан.

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