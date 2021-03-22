У мэра Кишинева на фоне COVID-19 развилась двусторонняя пневмония

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. У генерального примара Кишинева Иона Чебана на фоне COVID-19 развилась двусторонняя пневмония.
Об этом градоначальник сообщил 22 марта во время оперативного заседания в примэрии. Мэр столицы сообщил подчиненным подробности о своем самочувствии.
"Нахожусь под наблюдением медиков, лечусь на дому. У меня диагностирована двусторонняя пневмония. Надеюсь, что этот период будет завершен как можно скорее, у нас много дел в примэрии", — сказал Чебан.
Глава городской администрации сообщил, что для мониторинга своего состояния использует систему JIRA с передачей данных медикам в режиме онлайн.
Примар Кишинева Ион Чебан сообщил 18 марта о том, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
"Сообщаю, что получил положительный результат теста. Сделал обычный тест в связи с тем, что в примэрии многие коллеги инфицированы COVID-19. У некоторых состояние тяжелое, другие узнали случайно, так как я попросил проверить всех сотрудников", – пояснил Чебан.
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