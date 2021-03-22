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Центр COVID-19 в Кишиневе, архивное фото

Эпидситуация в Кишиневе остается напряженной — примэрия столицы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210322/34068119/epidsituaciya-v-kishineve-ostaetsya-napryazhennoj-primeriya-stolicy.html

Число очень тяжелых и случаев средней тяжести заболевания COVID-19 в столице продолжает расти, сообщили на оперативном заседании муниципальных служб в понедельник.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Коронавирусной инфекцией в общей сложности были поражены 95 тысяч жителей города, сообщила на оперативном заседании в примэрии Кишинева глава управления социальной помощи и здравоохранения Татьяна Бучарски.

"С начала коронавирусной эпидемии число заболеваний растет тревожными темпами", – отметила она.

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В настоящее время, по данным муниципальных служб, 1360 пациентов с коронавирусом были госпитализированы в муниципальные медицинские учреждения.

"Количество серьезных и очень серьезных случаев растет. Было зарегистрировано 62 очень тяжелых случая протекания заболевания, 614 тяжелых случаев и 672 случая средней тяжести", – сообщила Бучарски.

В то же время глава городского управления здравоохранения отметила, что 70% медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях столицы, уже провакцинированы против COVID-19.

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Теги:
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