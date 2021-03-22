Чем владеет Майя Санду — квартира, машина и 21 тысяча долларов в банке США

КИШИНЕВ, 22 мар —Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду владеет квартирой общей площадью 74 квадратных метра, а также автомашиной Toyota RAV4. Об этом говорится в декларации об имуществе за 2019 год — первой, поданной Санду на посту главы государства.
Кроме того, в декларации она указала, что обладает двумя банковскими счетами в Молдове и в США. На банковском счете в Mobiasbanca она хранит одну тысячу леев и еще 21 тысячу долларов — в американском Bank-Fund Staff Federal Credit Union. Проценты, которые были начислены Санду от этого депозита, составили в 2019 году немногим более 390 долларов.
Также Санду сообщила, что в 2019-м в качестве зарплаты в Госканцелярии получила более 112 тысяч леев и более 50 тысяч леев — в качестве депутата парламента.
Квартира, которой владеет президент, оценивается в 440 тысяч леев, а автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска — в 170 тысяч леев.
Кроме того, в 2019 году Санду получила гонорар в размере 400 долларов от Гарвардского университета.
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