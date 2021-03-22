Чем владеет Майя Санду — квартира, машина и 21 тысяча долларов в банке США

Глава государства подала свою первую декларацию об имуществе на посту президента Республики Молдова за 2019 год.

КИШИНЕВ, 22 мар —Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду владеет квартирой общей площадью 74 квадратных метра, а также автомашиной Toyota RAV4. Об этом говорится в декларации об имуществе за 2019 год — первой, поданной Санду на посту главы государства.

Кроме того, в декларации она указала, что обладает двумя банковскими счетами в Молдове и в США. На банковском счете в Mobiasbanca она хранит одну тысячу леев и еще 21 тысячу долларов — в американском Bank-Fund Staff Federal Credit Union. Проценты, которые были начислены Санду от этого депозита, составили в 2019 году немногим более 390 долларов.

Также Санду сообщила, что в 2019-м в качестве зарплаты в Госканцелярии получила более 112 тысяч леев и более 50 тысяч леев — в качестве депутата парламента.

Квартира, которой владеет президент, оценивается в 440 тысяч леев, а автомобиль Toyota RAV4 2007 года выпуска — в 170 тысяч леев.

Кроме того, в 2019 году Санду получила гонорар в размере 400 долларов от Гарвардского университета.

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