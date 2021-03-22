Итоги обысков в примэрии Гидигич: есть задержанные, что им грозит

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Главный архитектор примэрии коммуны Гидигич и еще трое человек задержаны на 72 часа. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы в понедельник.

Как отметили в структуре, они подозреваются в коррупционных деяниях и проходят по 38 уголовным делам.

"В результате обысков, проведенных сегодня, офицеры НАЦ изъяли свыше 300 тысяч леев для того, чтобы выяснить происхождение этих денег и установить, были ли они получены в результате незаконных действий, которые вменяются подозреваемым", – уточнили в ведомстве.

В Антикоррупционном центре добавили, что в ходе обыска также были изъяты контракты о купле-продаже, решения и соглашения о продлении договоров на аренду и другие документы.

По данным следствия, главный архитектор примэрии Гидигич якобы управлял схемой, в которую входили должностные лица из других структур, и в обмен на незаконное вознаграждение обеспечивал выдачу разрешительных документов для строительства или окончательной приемки работ, для выдачи и ускорения оформления градостроительных сертификатов, документов на строительство, необходимых разрешений, а также для распределения земель или изменения их статуса.

"Из материала дела следует, что главный архитектор якобы потребовал деньги за свои услуги, утверждая, что сможет оказать влияние на членов Комиссии по градостроительству и развитию сельских районов, а также на местных советников", – отметили в НАЦ.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет тюрьмы, штраф и лишение права занимать публичные должности в течение определенного периода.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova