Обратить внимание на проблему загрязнения водных ресурсов - с такой целью рекордсменка мира по фридайвингу Шахика Ерджюмен совершила погружение в комратское озеро.

Комрат, 22 мар - Sputnik, Максим Топал. Обратить внимание на проблему загрязнения водных ресурсов – с такой целью рекордсменка мира по фридайвингу Шахика Ерджюмен совершила погружение в комратское озеро.

© Sputnik / Maxim Topal Идет подготовка к погружению

Как отметила защитница окружающей среды, акция приурочена ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта и учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году.

© Sputnik / Maxim Topal Главная цель погружения – обратить внимание на проблему загрязнения водных ресурсов

"Погода сегодня прохладная, вода тоже очень холодная. Но у меня есть опыт проведения такой акции в Антарктике. Наша цель – увидеть и показать, что происходит на глубине озера", - отметила Ерджюмен.

© Sputnik / Maxim Topal Шахика Ерджюмен и ее "группа поддержки".

Погрузиться в воду рекордсменке по фридайвингу помогли сотрудники регионального Управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии. Они сопроводили спортсменку на лодке к месту, где и произошло погружение в воду.

Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро © Sputnik / Maxim Topal

Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро © Sputnik / Maxim Topal 1 / 2 © Sputnik / Maxim Topal Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро

С эко-активисткой из Турции встретилась сегодня и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Собеседники обсудили возможность внедрения ряда проектов – очистки русла реки Ялпуг и комратского озера в рамках программы "Нулевые отходы и муниципалитеты", реализуемой при поддержке первой Леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

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