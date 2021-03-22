15:32 22 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.18
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро

Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
Получить короткую ссылку
10621
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/16/34071669.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210322/34072126/eko-aktivistka-iz-turkey-okunulas-v-komratskoe-ozero.html

Обратить внимание на проблему загрязнения водных ресурсов - с такой целью рекордсменка мира по фридайвингу Шахика Ерджюмен совершила погружение в комратское озеро.

Комрат, 22 мар - Sputnik, Максим Топал. Обратить внимание на проблему загрязнения водных ресурсов – с такой целью рекордсменка мира по фридайвингу Шахика Ерджюмен совершила погружение в комратское озеро.

Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро
© Sputnik / Maxim Topal
Идет подготовка к погружению

Как отметила защитница окружающей среды, акция приурочена ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта и учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году.

Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро
© Sputnik / Maxim Topal
Главная цель погружения – обратить внимание на проблему загрязнения водных ресурсов

"Погода сегодня прохладная, вода тоже очень холодная. Но у меня есть опыт проведения такой акции в Антарктике. Наша цель – увидеть и показать, что происходит на глубине озера", - отметила Ерджюмен.

Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро
© Sputnik / Maxim Topal
Шахика Ерджюмен и ее "группа поддержки".

Погрузиться в воду рекордсменке по фридайвингу помогли сотрудники регионального Управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии. Они сопроводили спортсменку на лодке к месту, где и произошло погружение в воду.

  • Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро
    Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро
    Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро
    © Sputnik / Maxim Topal
1 / 2
© Sputnik / Maxim Topal
Эко-активистка из Турции окунулась в комратское озеро

С эко-активисткой из Турции встретилась сегодня и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Собеседники обсудили возможность внедрения ряда проектов – очистки русла реки Ялпуг и комратского озера в рамках программы "Нулевые отходы и муниципалитеты", реализуемой при поддержке первой Леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться