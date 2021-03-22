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В Кишиневе задержали судью: прокуратура сообщила подробности

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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В Генеральной прокуратуре Молдовы рассказали детали дела, по которому на 72 часа задержали служителя Фемиды.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В Кишиневе по факту извлечения выгоды из влияния задержан судья столичного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы в понедельник.

"Уголовное дело возбуждено генеральным прокурором на основании информации, согласно которой судья якобы требовал деньги у руководителя одного из коммерческих предприятий за то, чтобы вместе с другими своими коллегами вмешаться для принятия благоприятного решения по гражданскому делу", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Конституционный суд
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Судью задержали на 72 часа.

Уголовное дело возбуждено и в отношении руководителя одного из коммерческих предприятий, который предположительно дал взятку служителю Фемиды. Мужчина проходит по факту "активной коррупции".

"Следствие идет полным ходом. Прокуратура предоставит дополнительные подробности", – уточнили в прокуратуре.

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