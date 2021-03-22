Чебан готов закрывать предприятия, где не соблюдают меры анти-COVID

Кишиневский градоначальник пригрозил бизнесменам закрывать их заведения, если они не будут соблюдать меры по профилактике коронавируса. По его мнению, предприниматели зарабатывают сотни тысяч леев, а штрафы для них - символические.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан потребовал, чтобы деятельность столичных заведений, не соблюдающих меры защиты от COVID-19, временно приостанавливалась, если применение такой меры позволяет закон.

"Мы больше не можем "играться" со штрафами, так как предприниматели зарабатывают сотни тысяч леев в день, платят символический штраф и продолжают работать без соблюдения мер по предотвращению заражения COVID-19", - заявил Чебан.

По его словам, только на прошлой неделе были составлены протоколы на 568 человек, в том числе на 16 бизнесменов, за нарушение положений о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

"В магазинах, торговых центрах или общественных местах рекомендации властей не соблюдаются. Я попросил по возможности приостановить деятельность недисциплинированных экономических агентов", - считает градоначальник.

Он напомнил, что муниципалитет пошел навстречу представителям сектора HoReCa, предоставив им возможность работать в этот непростой для всех период, но наглость власть терпеть не будет.

Чебан также посетовал, что многие жители Кишинева не осознают серьезности ситуации с COVID-19 и продолжают игнорировать меры защиты от вирусной инфекции.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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