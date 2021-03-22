Минздрав: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1060 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Зафиксировано три эпизода "импорта" инфекции, все из Италии.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 216 094.

За минувшие 24 часа проведено 2909 тестов, в том числе 42 экспресс-теста на антитела.

Коронавирус выявлен у 30 медработников: 9 врачей, 12 медсестер и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 343 пациента (из них 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1512 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 189 875.

Также за минувшие 24 часа зафиксирован еще 31 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4590.

Среди скончавшихся 69-летний медик-онколог из Кагула Евгений Валик, 53-летняя медсестра Людмила Войку из Кишинева и 74-летняя семейный врач Прасковья Мамулат из Дубоссар.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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