Лишенный депутатского иммунитета Петр Жардан задержан

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. После того, как депутата от партии "Шор" Петра Жардана заслушали в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, было принято решение о его задержании. Об этом сообщает sputnik.md.

Ранее в рамках заседания в понедельник с народного избранника сняли депутатский иммунитет, за это проголосовали 68 парламентариев. После этого доставили в прокуратуру. Перед выходом из здания парламента Жардан не делал заявлений для прессы.

По словам генпрокурора Александра Стояногло, в 2013 году Жардан злоупотребил служебным положением: исполняя обязанности генерального директора Кишиневского международного аэропорта, "по договоренности с другими людьми умышленно действовал в интересах преступной группы".

Как отметил Стояногло, о решении передать аэропорт в концессию Жардан знал еще 31 июля 2013 года, а через два месяца подписал договор о страховании на 4,8 миллионов леев, что нанесло государству крупный ущерб.

По данным же самого Жардана, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять такое страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

Также в ходе слушания вопроса о снятии иммунитета Жардан попросил прощения у членов своей семьи за то, что им приходится переживать такие моменты.

"Давайте не будем давить на компетентные структуры, потому что правда все равно восторжествует. Я не показываю ни на кого пальцем, но призываю вас отказаться от амбиций и политического пиара. Давайте делать свою работу. Я не прикрываюсь депутатской неприкосновенностью", - заключил Жардан.

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