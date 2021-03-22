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Петр Жардан

Лишенный депутатского иммунитета Петр Жардан задержан

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210322/34080079/Lishennyy-deputatskogo-immuniteta-Petr-Zhardan-zaderzhan.html

Прокуроры по борьбе с коррупцией задержали лишенного депутатской неприкосновенности представителя партии "Шор" Петра Жардана.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. После того, как депутата от партии "Шор" Петра Жардана заслушали в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, было принято решение о его задержании. Об этом сообщает sputnik.md.

Ранее в рамках заседания в понедельник с народного избранника сняли депутатский иммунитет, за это проголосовали 68 парламентариев. После этого доставили в прокуратуру. Перед выходом из здания парламента Жардан не делал заявлений для прессы. 

Петр Жардан
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Петра Жардана увели на допрос после лишения иммунитета

По словам генпрокурора Александра Стояногло, в 2013 году Жардан злоупотребил служебным положением: исполняя обязанности генерального директора Кишиневского международного аэропорта, "по договоренности с другими людьми умышленно действовал в интересах преступной группы".

Как отметил Стояногло, о решении передать аэропорт в концессию Жардан знал еще 31 июля 2013 года, а через два месяца подписал договор о страховании на 4,8 миллионов леев, что нанесло государству крупный ущерб. 

По данным же самого Жардана, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять такое страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами". 

Также в ходе слушания вопроса о снятии иммунитета Жардан попросил прощения у членов своей семьи за то, что им приходится переживать такие моменты. 

"Давайте не будем давить на компетентные структуры, потому что правда все равно восторжествует. Я не показываю ни на кого пальцем, но призываю вас отказаться от амбиций и политического пиара. Давайте делать свою работу. Я не прикрываюсь депутатской неприкосновенностью", - заключил Жардан. 

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