Новые правила въезда в Молдову вступили в силу: что надо знать

Обязательно ли предъявлять на въезде в Молдову результаты ПЦР-теста, что делать если его нет на руках, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. С 23 марта вступили в силу новые меры по предотвращению и контролю COVID-19 при пересечении государственной границы для въезда в Молдову. Изменения утверждены постановлением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №51 от 19 марта.

"Устанавливается на период действия ЧП в здравоохранении обязательным предъявлять при пересечении государственной границы в направлении въезда в Молдову отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезда на территорию республики (для тех, кто путешествует на личном авто)", – сказано в тексте постановления Комиссии.

При этом подтверждающий документ должен быть оформлен на одном из перечисленных языков: румынском, английском, французском или русском.

"Лица, пересекающие государственную границу по направлению въезда в Молдову и не предоставившие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, должны заполнить эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию о собственной ответственности за соблюдение режима 14-дневной самоизоляции в определенном месте. За детей до 14 лет эпидкарту и декларацию о собственной ответственности заполняет и подписывает законный представитель или сопровождающий", – отмечено в постановлении.

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Кого это не касается?

Правда, есть и исключения. Не должны предъявлять результаты теста и уходить на карантин следующие категории лиц, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или температуры:

дети в возрасте до 5 лет;

водители и обслуживающий персонал грузовых и пассажирских транспортных средств, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажей и обслуживающего персонала самолетов/судов, а также бригад и персонала по обслуживанию железнодорожных составов; © Sputnik / Mihai Caraus Врач - о вакцинации: должна ли она быть обязательной

лица, путешествующие по медицинским или по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающие при необходимости (с предъявлением подтверждающих документов);

учащиеся и студенты, которые ежедневно ездят учиться в образовательные учреждения на территории соседних государств или на территории Молдовы с представлением подтверждающих документов;

трансграничные работники, въезжающие в Молдову из Румынии или Украины, а также граждане РМ, работающие у экономических агентов из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;

обладатели дипломатических, служебных, официальных и специальных паспортов и другие лица, приравненные к ним, а также обладатели проездных документов Laissez-Passer, выданных ООН, включая членов семей сотрудников дипломатических и консульских представительств, организаций и миссий, аккредитованных в Молдове, и персонал, занимающийся страхованием, гуманитарной помощью;

транзитные пассажиры;

лица, у которых есть подтверждающий документ о вакцинации против COVID-19, представленный на одном из языков – румынском, английском или русском.

"Находящиеся на самоизоляции могут прервать карантин на десятый день, если пройдут ПЦР-тест на COVID-19, и его результат будет отрицательный", – подчеркивается в постановлении Комиссии.

Ситуация на границе

Как сообщили в Генеральном инспекторате пограничной полиции, за сутки зафиксировано 9082 пересечений государственной границы Молдовы, из которых 5006 на въезде в страну.

"Скрининг прошли 9082 человека и заполнены 1025 индивидуальных эпидкарт. При пересечении государственной границы ни у одного человека не наблюдались симптомы инфекции COVID-19 (температура, ринорея, сухой кашель). 30 человек документированы за несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидзаболеваниями (ст. 76 (1) Кодекса о правонарушениях Молдовы", – отметили в Погранполиции.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля включительно.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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