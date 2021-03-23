В Молдове задержали двух депутатов: обыски и другие подробности от Генпрокуратуры

В Генпрокуратуре сообщили, что прокуроры продвигаются в расследовании в отношении двоих молдавских парламентариев, которых накануне лишили депутатской неприкосновенности.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Депутат молдавского парламента от фракции Партии "Шор" Петр Жардан признан и заслушан в качестве подозреваемого в "злоупотреблении служебным положением" в особо крупных размерах, в интересах организованной преступной группы и в ущерб интересам Государственного предприятия "Международный аэропорт Кишинева", находящегося в состоянии концессии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики во вторник.

"Вчера прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства депутата, а также в его служебном кабинете в офисе компании Avia Invest, администратором которой он был", – отметили в структуре.

В прокуратуре уточнили, что все процессуальные действия совершены в строгом соответствии с требованиями законодательства и завершились до 22.00 – установленного законом срока для совершения подобных мер.

В парламенте сняли иммунитет с депутата Петра Жардана>>>

"В течение сегодняшнего дня действия уголовного расследования продолжатся. Антикоррупционная прокуратура также заслушает депутата Дениса Уланова, в отношении которого возбуждено дело о "банковском мошенничестве". Его действия расследуются по аспектам "мошенничества" и "отмывания денег". Оба преступления совершены в особо крупных размерах и в интересах преступного сообщества", – отметили в Генпрокуратуре.

Оба парламентария, которые представляют фракцию Партии "Шор" в молдавском законодательном органе, задержаны накануне после того, как их лишили депутатской неприкосновенности по требованию генерального прокурора Александра Стояногло.

Боля рассказал подробности по вопросу о снятии иммунитета с двоих депутатов>>>

"Уточняем, что данный этап уголовного процесса не может нарушить принцип презумпции невиновности лица. Любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного решения суда", – отметили в прокуратуре.

В пятницу, 19 марта, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности законодателей от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Оба политика после этого заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения необоснованны, сообщив также, что готовы доказать свою невиновность.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

В понедельник парламентарии собрались на заседание, на котором лишили Жардана и Уланова депутатской неприкосновенности.

"Снятие иммунитета - это не признание виновности человека. Презумпция невиновности остается во главе угла, спасибо за это уточнение генпрокурору", - заявил в ходе слушаний Жардан.

По его данным, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять такое страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

По мнению Уланова, все дело в том, что он много лет работал адвокатом Шора, "это явный прецедент преследования адвоката за выполнение его работы".

"В отношении меня нет не то что явных, даже косвенных доказательств. Это мое обращение ко всем адвокатам этой страны: завтра ваш клиент может стать предметом уголовного расследования, к которому вы не имеете никакого отношения, и вы, адвокат, будете обвинены в преступном сговоре. Ваш договор и Конституция не помогут", - считает Уланов.

Как полагает депутат, уголовное преследование, арест и обыски в отношении него не дадут результата.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova