Этапы вакцинации от COVID-19 в Молдове: обозначены сроки и категории граждан

Национальная кампания по вакцинации населения Молдовы от COVID-19 разделена на три этапа, которые установлены в зависимости от наличия вакцины от COVID-19 в республике.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко обозначила этапы и сроки вакцинации населения Молдовы.

По ее словам, национальная кампания по иммунизации разделена на три этапа, которые установлены в зависимости от наличия вакцины от COVID-19 в Молдове.

"На первом этапе будут активированы свыше 100 центров вакцинации. Эта стадия продлится порядка двух месяцев и покроет вакцинацию медицинских работников, персонала и бенефициаров домов престарелых, центров временного или долгосрочного размещения", – уточнила Ревенко.

На втором этапе, как отметила специалист по иммунизации, планируется активировать порядка 330 центров вакцинации. Данная фаза продлится в течение трех-шести месяцев в зависимости от наличия в стране вакцины от коронавируса, уточнила эксперт.

"Вакцинация людей, входящих в группы риска, защитит их от инфекции, от тяжелых форм болезни, требующих госпитализации, и, конечно, от тяжелых последствий, спровоцированных COVID-19, которые могут привести даже к смерти", – подчеркнула Ревенко.

На третьем этапе, пояснила эксперт, будут активированы все центры по вакцинации. Речь идет о порядка 1387 подобных структурах.

"На этой стадии кампания по вакцинации покроет население, которому не были сделаны прививки в рамках первых двух этапов, и продлится, пока Молдова не достигнет коллективного иммунитета. Вакцинация спасает жизни", – заключила Ревенко.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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