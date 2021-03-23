В Молдове проверяют информацию о смерти человека, вакцинированного AstraZeneca

Специалисты предоставили данные о том, какие побочные реакции выявлены у людей, сделавших прививку от коронавируса.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. С начала процесса вакцинации от COVID-19 в Молдове зарегистрировано 712 побочных реакций, что составляет 3,3%. В основном речь идет о легких последствиях. Об этом заявила врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Лаура Цуркан на пресс-конференции во вторник.

"По состоянию на текущую неделю, третью с момента начала вакцинации, всего выявлено 712 поствакцинальных реакций. В сравнении с 21 538 вакцинированными, что составляет 3,3%", – сказала Цуркан.

По ее словам, в большинстве случаев речь идет о легких реакциях: слабость, температура от 37 до 39, боль в мышцах, небольшая аллергическая реакция. "Все это проходит за один-два дня", – отметила представитель Национального агентства общественного здоровья.

Специалист прокомментировала случай в Хынчештском районе, где мужчине сделали прививку от коронавируса, а на следующий вечер он скончался.

"Прививку сделали 16 марта. В течение 15 минут и следующие 24 часа у этого человека не было зарегистрировано ни одной побочной реакции. Но 17 марта около 22.00 родственники вызвали скорую помощь, жалуясь, что человеку стало плохо после вчерашней вакцинации. Прибыв на место, специалисты обнаружили, что, согласно клиническим данным, давление составляло 160/100", – сказала Цуркан.

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Она уточнила, что был диагностирован острый коронарный синдром, человеку оказали соответствующую медицинскую помощь согласно Национальному клиническому протоколу.

"Однако при транспортировке пациента в больницу, его общее состояние ухудшилось. Применили лечение, которое однако не помогло. Установили кардиореспиратор, однако это тоже оказалось бесполезным. В итоге человек скончался", – рассказала специалист.

Цуркан обратила внимание на то, что Центр судебно-медицинской экспертизы установил причину его кончины – сердечно-сосудистая недостаточность.

"Комиссия по оценке поствакцинальных реакций подробно изучает этот случай... Ожидаем выводы Центра судебно-медицинской экспертизы. Затем Комиссия выступит с окончательными выводами. Предварительно, исходя из данных, которые у нас есть, эта смерть не связана с использованием вакцины", – сказала Цуркан.

Она подчеркнула, что за отчетный период тяжелых побочных реакций не было выявлено.

"Аллергические реакции легкие (небольшая сыпь на руках, лице и шее) и исчезают за один день. Тяжелых реакций не выявлено", – отметила Цуркан.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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