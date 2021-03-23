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В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

"Платить штрафы никому не хочется". Итоги рейдов в транспорте в Гагаузии

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210323/34089756/platit-shtrafy-nikomu-ne-khochetsya-Itogi-reydov-v-transporte-v-gagauzii.html

Представители региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии провели новые рейды в общественном транспорте.

Комрат, 23 мар - Sputnik, Максим Топал. В рейдах приняли участие представители региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Проверка деятельности транспортных компаний связана с необходимостью соблюдения эпидемиологических правил водителями и пассажирами, заявили в КЧС Гагаузии.

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

По словам начальника транспортной службы КЧС Гагаузии Ивана Киорогло, большое внимание уделялось наличию масок как у водителей, так и у пассажиров, наличию дезинфицирующих средств в транспорте и отсутствию стоячих пассажиров.

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

"Рейды мы проводим систематически. Нарушения выявляем, но уже реже. Сегодня, например, мы проверили уже несколько маршруток, пока нарушений нет", - сказал Иван Киорогло.  

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

Водители автобусов уверяют, что в транспортное средство пассажиров без маски не впускают. А все потому, что "штрафы платить никому не хочется", рассказал Sputnik водитель рейсового автобуса Георгий Каназыр.

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

"Соблюдаем требования - все, как положено, имеем дезинфицирующие средства. Люди уже привыкли. Жаль только, что пассажиропоток уменьшился процентов на 60. Люди боятся ездить в общественном транспорте", - сказал водитель.

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

Пассажиры маски носят. И дело здесь "не в том, что заставляют", а потому что "так нужно".

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

"У меня дома родители в возрасте, дети, переживаю за них. Поэтому соблюдаем меры эпидемиологической безопасности", - говорит жительница Конгаза Мария Янакова.

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

По словам старшего офицера службы надзора за транспортом Управления полиции Гагаузии Константина Чакир, "нарушений нет и по части документов у водителей, и по части соблюдении санитарных правил".

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

"Мы проверяем наличие путевых листов, страхового полиса, профпригодность. Все в порядке, нарушений нет. Люди по большому счету научились жить с пандемией и соблюдают все требования", - сказал Константин Чакир.

В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

За последние три месяца в Гагаузии были осуществлены проверки 111 автобусов. Из них 15 - муниципальный транспорт, 54 – межрайонные, и 42- частные перевозчики. Нарушения были выявлены только в 20 автобусах.

  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
  • В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте
    © Sputnik / Maxim Topal
1 / 10
© Sputnik / Maxim Topal
В Гагаузии прошли новые рейды в общественном транспорте

В основном связаны они с наличием стоящих пассажиров (5 случаев), и наличием пассажиров без защитной маски (15 случаев). За этот период было оштрафовано 8 водителей автобусов.

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