Процесс закупки вакцины от COVID-19 в Молдове: когда ждать поставки в страну

Специалист в области иммунизации рассказала, как проходит процесс закупки вакцины от COVID-19 в Молдове, и когда ждать необходимые партии препаратов.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Инициирован процесс закупки вакцины от COVID-19, а результаты его ожидаются 30-31 марта. Об этом заявила председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко на пресс-конференции во вторник.

"Предполагается, что 30-31 марта будут проанализированы предложения, и отбор пройдут те вакцины, которые будут признаны безопасными, эффективными. Решение остается за Центром государственных централизованных закупок в здравоохранении", – сказала Ревенко.

Она уточнила, что в течение 30 дней фирмы, которые победят в тендере, будут обязаны поставить 80% заявленного количества вакцины в страну, а также письма с гарантиями.

"Какую вакцину можно ввозить в нашу страну? Согласно решениям Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации, а также Координационного комитета по иммунизации от COVID-19 в Молдове, что вакцинация должна проходить безопасными и эффективными препаратами, которые включены и допущены Европейским агентством медикаментов или находятся в списке срочной авторизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эти вакцины всем известны. Списки актуализируются. В последний раз списки ВОЗ актуализировала 17 марта – в список входят 15 вакцин", – пояснила Ревенко.

Ранее члены временного правительства Молдовы выделили 60 миллионов леев на покупку вакцины от COVID-19, которые предназначены для закупки 338 600 доз вакцины (ориентировочная цена за каждую дозу – 10 долларов США).

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Как отметила Ревенко, так как вакцина двухвазная, то одна тысяча доз уже распределена, а другая тысяча находится на хранении, чтобы обеспечить введение второй прививки.

"Интервал между дозами составляет 21-28 дней. Фирма, которая произвела эту вакцину, предлагает в 2021 году выпустить более миллиарда доз данного препарата. Он оказался безопасным на 100% для защиты от тяжелых форм и летальных исходов. По эффективности на третьего этапа клинических исследований коэффициент в Китае составил 79,3%, а в ОАЭ – 86%", – сказала Ревенко.

По ее словам, вакцину легко применять – не требуется специальные камеры для хранения при низких температурах. "Ее можно хранить при температуре +2, +8. Вакцину можно использовать начиная с 18-летнего возраста и без возрастных ограничений. Если проанализировать список срочной авторизации ВОЗ, то можно найти препарат Sinopharm на пятом месте, и находится в процессе авторизации в первой половине апреля", – сказала специалист.

Она обратила внимание на то, что в ЕС вакцина Sinopharm используется в Сербии и Венгрии. При этом 27% Венгрии привита этой вакциной, уточнила Ревенко.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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