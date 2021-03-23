Чебан: найдено финансирование, проблема запаха с очистных будет решена

В Кишиневе будет построен завод по переработке отходов, которые образуются на очистных сооружениях — это устранит неприятный запах.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Строительство в Кишиневе завода по переработке ила на станции очистки сточных вод получит финансирование со стороны Национального экологического фонда. Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

По его словам, разработка проекта заняла более года, решение о строительстве завода поддержали все парламентские фракции.

"Я очень надеюсь, что отныне общественные интересы будут выше политических споров и не будет "узких" мест при проведении проектов, необходимых для людей, как это происходит в некоторых ситуациях", — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В рамках проекта Национальный экологический фонд внесет 60% от суммы, необходимой для строительства. Мэрия также продолжает поиск дополнительных финансовых источников.

Как отмечают специалисты, завод по переработке ила позволит организовать экологически закрытый цикл обработки отходов, которые накапливаются ежедневно на очистных сооружениях. Как отметил Чебан, это единственное долгосрочное решение, которое позволит решить проблему дурного запаха в столице.

После реализации проекта количество отходов, которые производит Кишинев, уменьшится в десять раз. Они будут преобразованы в безвредную пыль, которая затем может быть использована.

Так как предыдущие городские власти ограничились краткосрочными решениями, на очистных сооружениях накопилось около 500 тысяч тонн ила, который хранился там на протяжении многих лет под открытым небом.

Чебан подчеркнул, что после модернизации имеющихся мощностей и строительства новой очереди очистных сооружений канализационные услуги смогут быть предоставлены также Страшенскому и Яловенскому районам.

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