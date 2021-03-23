В Молдове выявили два опасных заболевания у животных

Павшие животные были уничтожены согласно санитарным правилам, в настоящее время ведутся работы по выявлению очагов заражения.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Проверка, проведенная сотрудниками Агентства по безопасности пищевых продуктов, выявила на территории Молдовы два опасных заболевания у животных.

Как отметили в агентстве, была зарегистрирована вспышка пастереллеза у лебедей на Прутском лугу в селе Слобозия-Маре Кагульского района.

А также был зафиксирован случай бешенства крупного рогатого скота в Дрокиевском районе. Погибшие животные уничтожены в соответствии с санитарной инструкцией.

Напомним, в феврале нынешнего года в республике были обнаружены два случая бешенства: у уличной кошки в Кишиневе и у домашней козы в Шолданештском районе.

Ранее Национальная медицинская страховая компания (НМСК) выделила более 600 тысяч леев из фонда профилактических мероприятий на закупку партии вакцины против бешенства.

За последние несколько лет в Молдове зафиксировано несколько летальных исходов в результате заражения этим вирусом.

В 2002 году в Дрокии скончался подросток, в 2016-м - житель Каушанского района, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.

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