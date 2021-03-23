16:55 23 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.25
  • USD17.82
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Фермерское хозяйство, коровы

В Молдове выявили два опасных заболевания у животных

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
132 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210323/34090870/v-moldove-vyyavili-dva-opasnykh-zabolevaniya-u-zhivotnykh.html

Павшие животные были уничтожены согласно санитарным правилам, в настоящее время ведутся работы по выявлению очагов заражения.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Проверка, проведенная сотрудниками Агентства по безопасности пищевых продуктов, выявила на территории Молдовы два опасных заболевания у животных.

Как отметили в агентстве, была зарегистрирована вспышка пастереллеза у лебедей на Прутском лугу в селе Слобозия-Маре Кагульского района. 

А также был зафиксирован случай бешенства крупного рогатого скота в Дрокиевском районе. Погибшие животные уничтожены в соответствии с санитарной инструкцией. 

Лаборант
© Sputnik
В Кишиневе выявлен случай бешенства

Напомним, в феврале нынешнего года в республике были обнаружены два случая бешенства: у уличной кошки в Кишиневе и у домашней козы в Шолданештском районе.

Ранее Национальная медицинская страховая компания (НМСК) выделила более 600 тысяч леев из фонда профилактических мероприятий на закупку партии вакцины против бешенства.

За последние несколько лет в Молдове зафиксировано несколько летальных исходов в результате заражения этим вирусом.

В 2002 году в Дрокии скончался подросток, в 2016-м - житель Каушанского района, а в 2019-м зарегистрирована смерть одиннадцатилетнего мальчика из села Новые Гояны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

На территории Молдовы выявлено еще четыре случая бешенства
Массовая гибель скота в Единцах - пастух выгнал стадо на отравленный луг
Молдова закупила шесть тысяч доз вакцины против бешенства

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: десять погибших в результате стрельбы в супермаркете в Колорадо
Латвия. Красная зона: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
Видео: "Красная зона": чего боятся латвийские врачи
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться