16:55 23 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.25
  • USD17.82
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Саженцы.

В Россию направят пробы саженцев для проверки качества молдавского экспорта

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0a/33576899.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210323/34091588/v-rossii-napravleny-proby-sazhencev-dlya-proverki-kachestva-moldavskogo-eksporta.html

Специалисты применяют новый способ тестирования, который позволяет обеспечить качество экспортной продукции в условиях пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) при поддержке специалистов Россельхознадзора взяли пробы саженцев, которые будут отправлены в лаборатории здоровья растений Российской Федерации и в Республике Молдова.

Слива.
© Sputnik / Денис Абрамов
Россельхознадзор призвал ANSA обеспечить безопасность поставок фруктов в Россию

Забор проб был проведен по новой методике, которая позволяет с помощью общения по видеомосту провести достоверную процедуру и обеспечить отправку материала в соответствии с принятыми правилами. Процедуры были разработаны специально для применения в условиях пандемии коронавируса, когда личное присутствие экспертов представляет трудности или невозможно.

"ANSA в сотрудничестве с внешними партнерами делает все возможное для того, чтобы отечественная продукция не осталась на складах и продвигалась на зарубежных рынках", — сообщает ведомство.

После изучения образцов в Россельхознадзоре будет принято решение относительно экспорта саженцев в Россию.

Пробы взяты из посадочного материала, произведенного в 2020 году и предназначенного для экспорта в Российскую Федерацию весной 2021 года.  

В зависимости от результатов, которые дадут лабораторные исследования, отечественные производители саженцев получат разрешение на их экспорт в Российскую Федерацию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове ужесточается проверка продукции, которая идет в Россию
Россельхознадзор может запретить ввоз из Молдовы семян некоторых культур
Теги:
Россельхознадзор

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: десять погибших в результате стрельбы в супермаркете в Колорадо
Латвия. Красная зона: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
Видео: "Красная зона": чего боятся латвийские врачи
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться