В Россию направят пробы саженцев для проверки качества молдавского экспорта

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) при поддержке специалистов Россельхознадзора взяли пробы саженцев, которые будут отправлены в лаборатории здоровья растений Российской Федерации и в Республике Молдова.

Забор проб был проведен по новой методике, которая позволяет с помощью общения по видеомосту провести достоверную процедуру и обеспечить отправку материала в соответствии с принятыми правилами. Процедуры были разработаны специально для применения в условиях пандемии коронавируса, когда личное присутствие экспертов представляет трудности или невозможно.

"ANSA в сотрудничестве с внешними партнерами делает все возможное для того, чтобы отечественная продукция не осталась на складах и продвигалась на зарубежных рынках", — сообщает ведомство.

После изучения образцов в Россельхознадзоре будет принято решение относительно экспорта саженцев в Россию.

Пробы взяты из посадочного материала, произведенного в 2020 году и предназначенного для экспорта в Российскую Федерацию весной 2021 года.

В зависимости от результатов, которые дадут лабораторные исследования, отечественные производители саженцев получат разрешение на их экспорт в Российскую Федерацию.

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