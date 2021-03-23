Прокуроры представили новые детали по делам на двух молдавских депутатов

Оба народных избранника проходят в качестве подозреваемых по двум разным делам, однако свою вину они не признают.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Лишенный депутатской неприкосновенности парламентарий от фракции партии "Шор" Денис Уланов признан подозреваемым. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"В течение сегодняшнего дня Антикоррупционная прокуратура признала в качестве подозреваемого и заслушала депутата Дениса Уланова, который проходит по делу о "банковском мошенничестве". В частности, он подозревается в "мошенничестве" и "отмывании денег", совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступной организации", – отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, во вторник проведены обыски в служебном кабинете Уланова, находящегося в офисе компании Avia Invest.

"Напомним, что вчера сразу после лишения депутатской неприкосновенности парламентарий Петр Жардан был признан и заслушан Антикоррупционной прокуратурой в качестве подозреваемого в "злоупотреблении служебным положением" в особо крупных размерах в интересах организованного преступной группой и в ущерб интересам Госпредприятия "Международный аэропорт Кишинева", находящегося в периоде концессии", – добавили в прокуратуре.

В понедельник следователи провели обыски по месту жительства Жардана, а также в его служебном кабинете в офисе компании Avia Invest, администратором которой он был.

Оба парламентария, которые представляют фракцию партии "Шор" в молдавском законодательном органе, предварительно задержаны на 72 часа накануне после того, как их лишили депутатской неприкосновенности по требованию генерального прокурора Александра Стояногло.

"После того, как прокуроры их заслушали, оба депутата выступили с заявлениями по уголовным делам, по которым они проходят, но свою вину не признали", – подчеркнули в прокуратуре.

В пятницу, 19 марта, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности законодателей от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Оба политика после этого заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения не обоснованы, сообщив также о готовности доказать свою невиновность.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

В понедельник парламентарии собрались на заседание, на котором лишили Жардана и Уланова депутатской неприкосновенности.

"Снятие иммунитета - это не признание виновности человека. Презумпция невиновности остается во главе угла, спасибо за это уточнение генпрокурору", - заявил в ходе слушаний Жардан.

По его данным, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять такое страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

По мнению Уланова, все дело в том, что он много лет работал адвокатом Шора, "это явный прецедент преследования адвоката за выполнение его работы".

"В отношении меня нет не то что явных, даже косвенных доказательств. Это мое обращение ко всем адвокатам этой страны: завтра ваш клиент может стать предметом уголовного расследования, к которому вы не имеете никакого отношения, и вы, адвокат, будете обвинены в преступном сговоре. Ваш договор и Конституция не помогут", - считает Уланов.

Как полагает депутат, уголовное преследование, арест и обыски в отношении него не дадут результата.

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