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Бойцы Fulger

Молдавский спецназ проводит учения с бойцами Румынии и США

© Photo : BPDS “Fulger”
Общество
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Sputnik Молдова
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Бойцы спецподразделения Fulger провели учения с румынским и американским спецназом. Занятия проходят в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2021 год.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Бойцы бригады специального назначения Fulger принимают участие в международных учениях JCET-2021 (Joint Combined Exchange Training). Об этом сообщили в Министерстве обороны во вторник.

Как отметили в ведомстве, тренировки проходят вместе с румынскими и американскими коллегами в расположении Национальной армии на полигоне Бульбоака.

"Учения направлены на совместное обучение и обмен опытом между солдатами молдавского, румынского и американского спецназа", - говорится в пресс-релизе министерства. 

Согласно плану учений, бойцы трех стран будут выполнять специальные и расширенные стрелковые упражнения, прыжки с парашютом, а также полевые учения. Во время учений будут соблюдаться все меры по предотвращению заражения COVID-19.

Занятия проходят в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2021 год. В учениях JCET молдавские спецназовцы участвуют с 2009 года.

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