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Лаборатория

Свежие данные: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (291)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210323/34093344/svezhie-dannye-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1621 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

Скорая помощь
© Sputnik / Mihai Caraus
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Зафиксировано шесть эпизодов "импорта" инфекции: два из Египта, по одному из Италии, Литвы, Германии и Чехии. 

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 217 715.

За минувшие 24 часа проведено 4822 теста, в том числе 203 экспресс-теста на антитела.

Коронавирус выявлен у 42 медработников: 11 врачей, 10 медсестер и 21 сотрудника вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 344 пациента (из них 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1755 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 191 630.

Полицейский
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 32 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4622.

Среди скончавшихся - стоматолог из Кишинева Элеонора Касиан. 

Всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончалось 103 медработника. 

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (291)

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