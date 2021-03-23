Чокой: нельзя допускать скоплений людей на богослужениях

В связи с приближением важных христианских праздников, правительство озаботилось ситуацией в церквях и намерено приложить все усилия, чтобы избежать скоплений людей в храмах.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой провел во вторник встречу с представителями самых важных христианских религиозных конфессий в Молдове.Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Главной темой обсуждений стало соблюдение эпидемиологических норм на всей территории страны, а также то, как некоторые религиозные обычаи можно адаптировать к нынешним условиям пандемии.

И.о. главы правительства назвал эпидемиологическую ситуацию тревожной и призвал к сотрудничеству

"К сожалению, количество новых случаев заражения остается большим, несмотря на введенные ограничения. Учитывая, что для христиан приближаются важные праздники, необходимо взяться за дело, чтобы бороться с распространением вируса. Мы должны найти способ идти на компромисс, чтобы не позволять скопление людей в храмах, особенно во время богослужений, постоянно следить за соблюдением эпидемиологических норм", - заявил Чокой.

Как говорится в пресс-релизе, присутствующие на встрече представители христианских религиозных конфессий выразили обеспокоенность ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, а также выразили готовность к сотрудничеству с целью ее улучшения.

© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova Аурелиу Чокой на встрече с представителями религиозных конфессий.

В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога с целью определения по взаимному согласию оптимальных формул остановки распространения пандемии на территории страны.

Представители церкви заверили, что будут призывать прихожан строго соблюдать правила охраны здоровья в общественных местах и ​​во время религиозных мероприятий.

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