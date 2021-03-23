Посол Молдовы ответил, когда стране ждать российскую вакцину от COVID-19

Молдавский дипломат считает, что Россия готова предоставить нашей стране вакцину, но многое зависит от политической ситуации, а также от отдельных заявлений в медийном пространстве.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Посол Молдовы в России Владимир Головатюк рассказал, на каком этапе находятся переговоры по поставке в нашу республику российской вакцины - "Спутник V" или другой.

По словам Головатюка, полномочия посольства Молдовы по этому вопросу не так широки, но представители молдавской дипмиссии используют каждую платформу, чтобы обратить внимание российских властей на актуальность вопроса предоставления вакцины.

"На прошлой неделе мы встречались с депутатами Госдумы, мы обсудили ряд вопросов, в том числе вакцину. Но надо понять российских представителей, ведь, когда они были готовы дать вакцину, то пошли непонятные сообщения в медийном пространстве, что якобы медучреждения в разных странах не смогут ее использовать," - заявил Головатюк в эфире одного из телеканалов.

Он уверен, что все подобные заявления отслеживаются и фиксируются.

"В то время как многие государства просят вакцину, представители Молдовы говорят о том, что не будут ее использовать. Это чтобы молдавские граждане понимали расклад. Россия готова на этот шаг, но нужна определенная политическая воля, чтобы обратиться", - добавил посол.

Будет ли это закупка препарата или донация - технический вопрос, считает Головатюк. Он уточнил, что многие моменты должны решать молдавские власти. Если точнее, то речь о Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Также дипломат рассказал, что привился в России вакциной "Спутник V". Как он объяснил, представители разных дипмиссий обращались в Министерство иностранных дел РФ с вопросом, есть ли возможность вакцинироваться.

По словам Головатюка, на тот момент это было невозможно, но спустя две недели дипломатам поступило предложение.

"Никакого давления и "обязаловки" не было. Вторая доза была 4 марта, ни у кого не было побочных реакций. Но врачи звонили каждому и выясняли состояние здоровья", - рассказал посол.

Он также проинформировал, что в настоящее время от коронавируса вакцинировано примерно 95% сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.

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Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове cо 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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