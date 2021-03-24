Эколог: воды из рек Молдовы не годятся даже для ирригации

Анатолий Прохницкий рассказал о качестве воды в Республике Молдова и о ее влиянии на здоровье и жизнь населения.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Воды рек и озер Молдовы сами по себе представляют экологическую катастрофу. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий.

По его словам, в стране мало крупных рек, но есть густая сеть небольших речушек и ручьев, количество которых превышает 3100.

Он добавил, что ситуация становится еще хуже из-за того, что Днестр - главный источник воды в Кишиневе и других городах - продолжает загрязняться сточными водами из населенных пунктов, не имеющих очистных станций.

"Днестр - это своего рода позвоночник водосборного бассейна Молдовы. Он является основным источником водоснабжения нескольких городов нашей республики, но также и Украины. В то же время воду Днестра используют для орошения. И этот источник воды все время загрязняют", - уточнил эколог.

Он привел в пример несколько молдавских городов, которые не располагают очистными сооружениями: Сорока, а также почти все города, расположенные вдоль реки от Наславчи до Каушан. По данным Прохницкого, примерно также поступают и власти нескольких украинских городов.

По мнению собеседника, население Молдовы может серьезно пострадать, если правительство в Кишиневе не убедит украинские власти отказаться от идеи строительства новых гидроэлектростанций на Днестре.

Еще хуже то, уверен специалист, что в настоящее время в стране нет государственной политики по охране рек и других водоемов, они становятся токсичными, и воду нельзя использовать даже для орошения.

Как полагает Прохницкий, под удар от грядущей экологической катастрофы может попасть население, заселяющие порядка половины республики: тысячам людей придется искать себе новое жилье из-за отсутствия воды.

© Sputnik / Mihai Caraus Анатолий Прохницкий.

"Мы проснемся, когда у нас не будет воды и у нас будут большие проблемы. Тогда будет уже поздно бунтовать, поэтому мы должны действовать сейчас", - подчеркнул Прохницкий.

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Кроме того, эколог считает, что все реки без исключения загрязнены настолько, что без национальной программы их реабилитация невозможна.

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