08:28 24 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Днестр

Эколог: воды из рек Молдовы не годятся даже для ирригации

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
96 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33830815.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210324/34097380/ekolog-vody-iz-rek-moldovy-ne-godyatsya-dazhe-dlya-poliva.html

Анатолий Прохницкий рассказал о качестве воды в Республике Молдова и о ее влиянии на здоровье и жизнь населения.

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Воды рек и озер Молдовы сами по себе представляют экологическую катастрофу. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий.

По его словам, в стране мало крупных рек, но есть густая сеть небольших речушек и ручьев, количество которых превышает 3100.

Он добавил, что ситуация становится еще хуже из-за того, что Днестр - главный источник воды в Кишиневе и других городах - продолжает загрязняться сточными водами из населенных пунктов, не имеющих очистных станций.

"Днестр - это своего рода позвоночник водосборного бассейна Молдовы. Он является основным источником водоснабжения нескольких городов нашей республики, но также и Украины. В то же время воду Днестра используют для орошения. И этот источник воды все время загрязняют", - уточнил эколог.

Он привел в пример несколько молдавских городов, которые не располагают очистными сооружениями: Сорока, а также почти все города, расположенные вдоль реки от Наславчи до Каушан. По данным Прохницкого, примерно также поступают и власти нескольких украинских городов. 

Елена Зубкова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Зубкова: печальная судьба Днестра – почему река все больше пересыхает

По мнению собеседника, население Молдовы может серьезно пострадать, если правительство в Кишиневе не убедит украинские власти отказаться от идеи строительства новых гидроэлектростанций на Днестре.

Еще хуже то, уверен специалист, что в настоящее время в стране нет государственной политики по охране рек и других водоемов, они становятся токсичными, и воду нельзя использовать даже для орошения.

Как полагает Прохницкий, под удар от грядущей экологической катастрофы может попасть население, заселяющие порядка половины республики: тысячам людей придется искать себе новое жилье из-за отсутствия воды.

Anatolie Prohnițchi
© Sputnik / Mihai Caraus
Анатолий Прохницкий.

"Мы проснемся, когда у нас не будет воды и у нас будут большие проблемы. Тогда будет уже поздно бунтовать, поэтому мы должны действовать сейчас", - подчеркнул Прохницкий.

В шаге от катастрофы: в гагаузском селе река превратилась в сточную канаву>>>

Кроме того, эколог считает, что все реки без исключения загрязнены настолько, что без национальной программы их реабилитация невозможна. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: засуха 2020 - в Молдове пересыхают реки и озера
Тромбицкий: как Молдова могла бы справиться с засухой
Начало катастрофы: чего лишают жителей Молдовы плотины и водохранилища на Днестре

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Пестрота и экзотика - вьетнамские торговцы фруктами
Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом
Видео: Лавров рассказал, кто уничтожил отношения между Россией и Евросоюзом
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться