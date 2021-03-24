Снег под конец марта в Кишиневе: реакция на сюрпризы погоды в соцсетях

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Кишинев под конец марта припорошило – слой снега утром в среду достиг одного-двух сантиметров. Зима не хочет уходить. Метеорологи предупреждали об осадках смешанного типа.
В социальных сетях делятся фотографиями и видео со снежных улиц.
Пользователи удивляются снегу в конце марта.
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Национальный инспекторат общественной безопасности МВД Молдовы предупреждает водителей, что на некоторых дорогах в стране дорожное движение осуществляется в зимних условиях.
"Поскольку дорога покрыта снегом, рекомендуется двигаться как внутри, так и за пределами населенных пунктов со скоростью, позволяющей безопасно останавливаться; передвигаться спокойно, избегая резких поворотов транспортного средства; выполнять каждый маневр только после полной страховки; избегать обгонов, что в таких погодных условиях оказывается крайне опасным", – уточнили в инспекторате.
Прогноз погоды в Кишиневе на 24 марта: днем от +2 до +5, а средняя температура по республике от +1 до +6 градусов по Цельсию.
Днем 25 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум останется таким же, а вот максимум составит +8 градусов. С 26 марта станет теплеть: днем - до +10, 27 марта - до +14.
Максимальная температура воздуха 28 марта достигнет +15, а ночью ожидается уже от +3 до +8.
Снег шел в некоторых регионах страны и накануне.
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