Снег под конец марта в Кишиневе: реакция на сюрпризы погоды в соцсетях

Снег идет в Кишиневе и других городах и населенных пунктах Молдовы. Смотрите в подборке Sputnik, какую реакцию у жителей страны вызвал погодный сюрприз.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Кишинев под конец марта припорошило – слой снега утром в среду достиг одного-двух сантиметров. Зима не хочет уходить. Метеорологи предупреждали об осадках смешанного типа.

В социальных сетях делятся фотографиями и видео со снежных улиц.

Пользователи удивляются снегу в конце марта.

© Screenshot / Facebook / Fiodor Locoman Снег в Кишиневе 24 марта

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Национальный инспекторат общественной безопасности МВД Молдовы предупреждает водителей, что на некоторых дорогах в стране дорожное движение осуществляется в зимних условиях.

"Поскольку дорога покрыта снегом, рекомендуется двигаться как внутри, так и за пределами населенных пунктов со скоростью, позволяющей безопасно останавливаться; передвигаться спокойно, избегая резких поворотов транспортного средства; выполнять каждый маневр только после полной страховки; избегать обгонов, что в таких погодных условиях оказывается крайне опасным", – уточнили в инспекторате.

Прогноз погоды в Кишиневе на 24 марта: днем от +2 до +5, а средняя температура по республике от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Днем 25 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум останется таким же, а вот максимум составит +8 градусов. С 26 марта станет теплеть: днем - до +10, 27 марта - до +14.

Максимальная температура воздуха 28 марта достигнет +15, а ночью ожидается уже от +3 до +8.

Снег шел в некоторых регионах страны и накануне.

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