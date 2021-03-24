Новый эпизод по делу о банковском мошенничестве: что заявили в Генпрокуратуре

На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении и направлении в суд материалов по другому эпизоду, отделенному от дела о "банковском мошенничестве".

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы сообщила о новой статье обвинения в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii (BEM). Дело, заведенное на него по факту присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, было передано в суд 15 марта.

"Бывший исполняющий обязанности главы BEM, а также руководитель одного из управлений Нацбанка Молдовы (экс-специальный администратор в Banca de Economii) обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации", – отметили в структуре.

По информации прокуратуры, собраны доказательства того, что в ноябре 2014 года оба фигуранта, действуя совместно с другими членами преступной организации, предположительно, вывели 10 миллионов долларов США и восемь миллионов евро из межбанковских инвестиций, предоставленных Banca de Economii от Moldindconbank и Moldova Agroindbank. Согласно материалам дела, "гарантией возмещения этих межбанковских инвестиций было 35% акций Victoriabank, которые заложены компанией INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором, в пользу Moldindconbank и Moldova Agroindbank, а также договоры о залоге".

"За счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, 28 ноября 2014 года были возмещены задолженности Banca de Economii перед Moldova Agroindbank и Moldindconbank на сумму в восемь миллионов евро и 10 миллионов долларов. Операция прошла без возврата сумм из заложенного имущества, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций – Victoriabank аннулирован в интересах преступной организации", – отметили в прокуратуре.

По итогам слушаний в прокуратуре оба фигуранта этого дела не признали своей вины, сообщили в структуре.

"Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства", – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii задержали в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими людьми, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также представителей холдинга Шора. С тех пор фигурант дела находится под домашним арестом.

Что касается бывшего специального администратора BEM, нынешнего руководителя одного из управлений Национального банка Молдовы, то его задержали 11 марта текущего года и поместили под арест.

Дело о банковской краже

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

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