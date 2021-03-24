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Во сколько обходится взятка судье в Молдове: суммы шокируют

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210324/34104013/vo-skolko-obkhoditsya-vzyatka-sude-v-moldove-summy-shokiruyut.html

В Генеральной прокуратуре Молдовы рассказали о новых деталях дела, по которому предварительно задержали столичного судью.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией предъявили обвинение кишиневскому судье, которого 22 марта задержали с поличным за извлечение выгоды из влияния. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в среду.

Суд
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Прокуроры подали в суд столичного сектора Чеканы ходатайство о применении в отношении судьи превентивной меры – предварительного ареста на 30 суток", – уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено генеральным прокурором на основании информации, согласно которой судья якобы требовал 16 тысяч долларов США у руководителя одного из коммерческих предприятий за то, чтобы вместе с другими своими коллегами принять благоприятное решение по гражданскому делу.

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"В ходе действий уголовного расследования прокуроры совместно с Национальным антикоррупционным центром задокументировали противоправные действия судьи, который обвиняется в получении 11 тысяч долларов США из первоначально заявленной суммы", – уточнили в прокуратуре.

В среду прокуроры также предъявили обвинение руководителю одного из коммерческих предприятий, который предоставил служителю Фемиды взятку. В этом случае речь идет об "активной коррупции".

"По данному факту дан ход уголовному делу. Позже прокуратура сообщит его подробности", – заключили в структуре.

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