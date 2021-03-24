Гражданам Молдовы в РФ: документы на проживание в России нужно переоформить

Гражданам Республики Молдова, находящимся на территории Российской Федерации, чьи документы на проживание истекли во время пандемии, нужно их переоформить до середины июня 2021 года.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Консульский отдел посольства Республики Молдова в Российской Федерации предупреждает граждан Молдовы, находящихся в РФ, о том, что в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации № 791 от 15 декабря 2020 года иностранным гражданам, имеющим разрешения на временное или постоянное проживание на территории Российской Федерации, срок действия которых истек в период пандемии COVID-19 (16.03.20 - по настоящее время), необходимо оформить новые документы вместо просроченных до 15 июня 2021 года.

В этой связи "консульский отдел рекомендует гражданам Республики Молдова соблюдать положения данного указа во избежание санкций, которым они будут подвергнуты в случае их обнаружения с просроченными документами".

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