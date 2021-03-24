Несладкая жизнь: что губит молдавских пчел

Для молдавских пчеловодов 2020 год оказался довольно сложным, но они надеются, что 2021-й выдастся лучше и бизнес можно будет спасти.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Весенние заморозки 2020 года и засуха, длившаяся до осени, оставили молдавских пчеловодов без меда. Глава Ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим заявил в комментарии Sputnik, что в прошлом году по всей стране в общей сложности собрано порядка трех тонн меда – это лишь 35% от ожидаемого объема. Таким образом, 2020-й стал самым сложным годом для молдавских пчеловодов.

Примерно такой же объем продукции ушел на экспорт, однако, по словам собеседника, часть проданного меда была из запасов прошлых лет.

"2020 год был очень сложным, потому что было собрано очень мало акациевого меда. Пчеловоды не сталкивались с такой ситуацией", – сказал собеседник.

Пчеловоды очень надеются, что 2021-й окажется лучше. Однако для некоторых из них год уже начался с плохих новостей.

"Необходимо отметить, что некоторые из них понесли потери в 10-15% от количества пчел, что нормально, а другие до 60%. Основная причина – безразличие пчеловодов, которые не провели необходимые работы вовремя. Подготовку к зимнему сезону необходимо делать еще в июле, а те, кто начал ее осенью, опоздали. Если ульи не были скорректированы с помощью специального питания, белка и определенных процедур, то, очевидно, что это наложило свой отпечаток", – отметил Максим.

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В то же время, как отметил специалист, пчеловодам рекомендуется не пренебрегать весенними работами в ульях и учитывать все условия, чтобы иметь возможность вырастить молодые и крепкие пчелиные семьи.

"Начали работы, когда у пчел были более выраженные уборочные полеты. Все началось со сбора улья, его утепления и, конечно, проверки состояния семей", – отметил специалист.

Он порекомендовал пчеловодам быть внимательнее весной, в частности, когда проводятся сельскохозяйственные работы, потому что некоторые аграрии игнорируют закон и опрыскивают посевы инсектицидами и пестицидами, которые убивают пчел.

"Мы призываем сельхозпроизводителей страны информировать нас, когда они производят работы в поле фитосанитарными продуктами, чтобы мы могли принять меры, и пчелы не пострадали. И в этом году выступаем с такой же просьбой, потому что потери могут быть очень большими", – сказал Максим.

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Согласно статистическим данным, в Молдове официально зарегистрировано восемь тысяч пчеловодов, которым принадлежит порядка 200 тысяч семей пчел. В республике в основном производят следующие виды меда: акациевый, липовый, подсолнечный, лавандовый, цветочный.

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