Гречаная констатировала уменьшение новых случаев туберкулеза в Молдове

Важно отслеживать новые случаи туберкулеза и продолжать необходимое лечение, не допускать дополнительных рисков для здоровья и увеличения нагрузки на медицинскую систему страны, считает спикер.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная констатировала уменьшение количества новых случаев этого заболевания в Молдове.

Она напомнила, что день борьбы с туберкулезом был учрежден ООН для повышения осведомленности о рисках, которые несет эта болезнь здоровью людей и национальным экономикам.

"С помощью партнеров по развитию, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения, которая поддержала эффективные программы и помогала нам в их реализации, Молдова добилась успехов в борьбе с туберкулезом. Во всем мире, в том числе в нашей стране значительно снизился уровень регистрации случаев туберкулеза", - заявила Гречаная.

Спикер уточнила, что, по данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, во время пандемии было зарегистрировано на 38,7% меньше случаев туберкулеза по сравнению с 2019 годом.

Однако, как отметила Гречаная, пандемия COVID-19 угрожает достигнутому прогрессу.

В связи с этим она напомнила всем гражданам, что диагностика и лечение туберкулеза в Молдове бесплатны. Властям и всем людям нужно понимать, как важно отслеживать новые случаи заболевания, продолжать необходимое лечение, не допускать дополнительных рисков для здоровья и увеличения нагрузки на медицинскую систему страны.

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. Его цель – повысить осведомленность стран мира о заболевании, а также проинформировать о предпринимаемых шагах для борьбы с ним.

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