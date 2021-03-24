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Зинаида Гречаная

Гречаная констатировала уменьшение новых случаев туберкулеза в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210324/34110072/grechanaya-konstatirovala-umenshenie-novykh-sluchaev-tuberkuleza-v-moldove.html

Важно отслеживать новые случаи туберкулеза и продолжать необходимое лечение, не допускать дополнительных рисков для здоровья и увеличения нагрузки на медицинскую систему страны, считает спикер.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная констатировала уменьшение количества новых случаев этого заболевания в Молдове.

Она напомнила, что день борьбы с туберкулезом был учрежден ООН для повышения осведомленности о рисках, которые несет эта болезнь здоровью людей и национальным экономикам.

"С помощью партнеров по развитию, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения, которая поддержала эффективные программы и помогала нам в их реализации, Молдова добилась успехов в борьбе с туберкулезом. Во всем мире, в том числе в нашей стране значительно снизился уровень регистрации случаев туберкулеза", - заявила Гречаная. 

Спикер уточнила, что, по данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, во время пандемии было зарегистрировано на 38,7% меньше случаев туберкулеза по сравнению с 2019 годом.

Туберкулез
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Однако, как отметила Гречаная, пандемия COVID-19 угрожает достигнутому прогрессу.

В связи с этим она напомнила всем гражданам, что диагностика и лечение туберкулеза в Молдове бесплатны. Властям и всем людям нужно понимать, как важно отслеживать новые случаи заболевания, продолжать необходимое лечение, не допускать дополнительных рисков для здоровья и увеличения нагрузки на медицинскую систему страны.

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта. Его цель – повысить осведомленность стран мира о заболевании, а также проинформировать о предпринимаемых шагах для борьбы с ним.

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