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Генеральная прокуратура

Масштабные перестановки: новое руководство в шести районных прокуратурах

© Photo : Procuratura Generală a Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210324/34110818/Masshtabnye-perestanovki-novoe-rukovodstvo-v-shesti-rayonnykh-prokuraturakh.html

Распоряжением генерального прокурора Александра Стояногло назначены новые руководители районных прокуратур на севере и в центре страны.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Прокуратуры Окницкого, Бричанского, Единецкого, Сорокского, Яловенского районов и столичная Буюканская прокуратура с 24 марта получат новое временное руководство. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Распоряжением генерального прокурора Александра Стояногло временные должности главных прокуроров этих территориальных отделений возложены на прокуроров:

  • Инна Фенковски (заместитель главного прокурора Бричанской районной прокуратуры) - временно исполняющая обязанности главного прокурора Окницкой районной прокуратуры;
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  • Ион Лозован (прокурор в Северной прокуратуре по борьбе с оргпреступностью) - временно исполняющий обязанности главного прокурора Бричанской районной прокуратуры;
  • Павел Гуида (заместитель главного прокурора Глодянской районной прокуратуры) - временно исполняющий обязанности главного прокурора Единецкой районной прокуратуры;
  • Эдуард Фиштик (заместитель главного прокурора Дрокиевской районной прокуратуры) - временно исполняющий обязанности главного прокурора Сорокской районной прокуратуры;
  • Владислав Кожокару (заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры) - исполняющий обязанности главного прокурора Яловенской районной прокуратуры;
  • Владислав Гуцан (главный прокурор отдела международной правовой помощи Генеральной прокуратуры) - заместитель главного прокурора Буюканской прокуратуры Кишинева.

Также прокурор Управления уголовного розыска и судебно-медицинской экспертизы Генпрокуратуры Виталий Русу будет исполнять обязанности заместителя главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры.

Бывшим руководителям этих территориальных прокуратур, срок полномочий которых истек, были переданы следующие временные функции:

  • Виктор Комерзан - заместитель главного прокурора Дондюшанской районной прокуратуры;
  • Ион Киструга - временно исполняющий обязанности заместителя главного прокурора Бричанской районной прокуратуры;
  • Валериу Киторага - заместитель главного прокурора прокуратуры Новоаненского района;
  • Сергей Чеботарь - прокурор Сорокской районной прокуратуры;
  • Михаил Виноградов - прокурор судебного управления Генеральной прокуратуры.

Замены будут действительны до заполнения соответствующих руководящих должностей путем конкурса.

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