"Свой выбор мы сделали" - массовая вакцинация идет среди врачей в Гагаузии

КОМРАТ, 24 мар - Sputnik, Максим Топал. Несмотря на то что в Молдове вакцинация от коронавируса официально стартовала еще 2 марта, в Гагаузии фактически это произошло только 24 марта. В больницах и центрах здоровья началась массовая вакцинация медиков. Выбрали они вакцину не AstraZeneca, а Pfizer/BioNTech.

© Sputnik / Maxim Topal Очередь за вакциной в больнице Комрата

Врач-педиатр районной больницы Комрата Виорика Кирика одной из первых получила дозу вакцины. По словам медика, вакцинация – важнейшее звено в борьбе с коронавирусом.

"Прививаться нужно ради сохранения здоровья, ради своего будущего. На данный момент никаких побочных эффектов у меня нет. Надеюсь, все будет хорошо и дальше", - сказала врач.

Отказ гагаузских медиков от вакцины AstraZeneca вызвал на территории Молдовы широкий резонанс.

"Мы не отказывались от вакцинации как таковой, а лишь ждали, чтобы у нас появился выбор. Почему он пал на Pfizer/BioNTech? Очень высокая эффективность вакцины – 92%. Основная масса привитых в мире использовала именно эту вакцину", - сказала корреспонденту Sputnik врач Евгения Братунова.

Только в районной больнице Комрата в первый день вакцинации записались на прививку 36 работников сферы медицины, рассказывает директор районной больницы Комрата Нина Райлян.

"Перед вакцинацией каждого сотрудника обязательно осматривают, а затем от 15 до 30 минут наблюдают. Вернуться к нормальной и привычной жизни можно только путем вакцинации определенного процента граждан страны", - сказала Нина Райлян.

© Sputnik / Maxim Topal Процесс вакцинации. Врач Евгения Братунова

Процесс вакцинации одновременно идет во всех районных больницах и центрах здоровья Гагаузии. Вакцины AstraZeneca Гагаузии было выделено 1210 доз, тогда как Pfizer/BioNTech - лишь 348 доз.

По данным Центра общественного здоровья Комрата на вечер 23 марта, в Гагаузии на получение дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech записались 170 работников сферы медицины. Вакцину AstraZeneca к настоящему времени получили 38 медицинских работников.

Всего в Гагаузии работает более 1,5 тысячи работников медицинской сферы.

© Sputnik / Maxim Topal Массовая вакцинация идет среди врачей в Гагаузии

При этом российская вакцина "Спутник V", несмотря на регистрацию, в Молдову не поступила. Сегодня власти Приднестровья обратились к президенту России с просьбой "оказать содействие в спасении жизней российских граждан и соотечественников, проживающих в регионе, и в организации скорейшей доставки в Приднестровье российской вакцины".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova