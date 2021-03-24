Молдавским депутатам Петру Жардану и Денису Уланову предъявлены обвинения

Петру Жардану и Денису Уланову, которых несколько дней назад лишили депутатского иммунитета, предъявлены обвинения. Прокуроры направили в суд ходатайства об их предварительном аресте на 30 суток. Инстанция должна определиться с датой заседания по данным вопросам.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Законодателям от фракции партии "Шор" Петру Жардану и Денису Уланову, которых на днях лишили депутатской неприкосновенности, предъявлены обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы в среду.

"Антикоррупционная прокуратура заслушала их в качестве обвиняемых в присутствии адвокатов и с соблюдением всех прав, процессуальных гарантий, предусмотренных законодательством", – уточнили в прокуратуре.

В структуре отметили, что прокуроры направили ходатайства о предварительном аресте обвиняемых на 30 суток. Инстанция должна определиться с датой и временем рассмотрения этих обращений. Среди рисков, которые обосновывают предварительный арест депутатов, прокуроры отметили риск помешать надлежащему ходу расследования и риск уклонения.

"Согласно материалам, Денис Уланов обвиняется в "мошенничестве" и "отмывании денег" по делу о "банковском мошенничестве", а Петру Жардан - в "злоупотреблении служебным положением" по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева. Оба не признают себя виновными", – сказано в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что данный этап уголовного процесса не может нарушить принцип презумпции невиновности. "Любое лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение суда", – подчеркнули в прокуратуре.

В пятницу, 19 марта, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности законодателей от фракции партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Оба политика после этого заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения необоснованны, сообщив также о готовности доказать свою невиновность.

В понедельник, 22 марта, с обоих законодателей сняли депутатский иммунитет.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

"Снятие иммунитета - это не признание виновности человека. Презумпция невиновности остается во главе угла, спасибо за это уточнение генпрокурору", - заявил Жардан в ходе слушаний по снятию депутатской неприкосновенности.

По его данным, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять также страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

По мнению Уланова, все дело в том, что он много лет работал адвокатом Шора, "это явный прецедент преследования адвоката за выполнение его работы".

"В отношении меня нет не то что явных, даже косвенных доказательств. Это мое обращение ко всем адвокатам этой страны: завтра ваш клиент может стать предметом уголовного расследования, к которому вы не имеете никакого отношения, и вы, адвокат, будете обвинены в преступном сговоре. Ваш договор и Конституция не помогут", - считает Уланов.

Как полагает депутат, уголовное преследование, арест и обыски в отношении него не дадут результата.

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