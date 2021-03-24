Додон: Надеюсь на поступление первой партии "Спутника V" в страну до конца марта

По словам председателя ПСРМ, уже в ближайшие дни Молдова может получить первую партию российской вакцины в качестве гуманитарной помощи.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Экс-президент Молдовы и глава Партии социалистов Игорь Додон заявил в телеинтервью, что в ближайшее время в Молдову может поступить партия вакцины "Спутник V" российского производства.

Глава ПСРМ отметил, что российская вакцина до сих пор не поступила в Молдову из-за противоречивых заявлений молдавских политиков.

"Проблема изначально у нас. С одной стороны, заявления наши, что вакцина нужна, с другой - неоднозначные заявления оппонентов", — рассказал Додон.

По его словам, уже в ближайшие дни Молдова может получить первую партию российской вакцины от коронавируса в качестве гуманитарной помощи.

"Ведутся переговоры о том, чтобы она поступила в ближайшее время. Думаю, что первая поставка будет гуманитарной помощью. Очень надеюсь, что мы до конца марта сможем получить. Потому что это "горит", — заявил Додон.

Политик заявил, что российскую вакцину в Молдове очень ждут.

"У нас сейчас на складе AstraZeneca, никто не хочет вакцинироваться. Если бы было 100 тысяч доз "Спутник V", ушло бы за три-четыре дня",- считает Додон.

Он также отметил, что в начале апреля правительство запустит новый этап закупок вакцин, чтобы к концу апреля суммарно в Молдове было до одного миллиона доз госзакупок, кроме гуманитарной помощи.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer.

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Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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