Почему пациентов с COVID-19 привязывают и насколько это легально

Врач и юрист обсудили в радиостудии Sputnik Молдова, насколько необходимой и законной мерой является фиксация ковид-пациента к постели во время терапии.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Известный факт: некоторых зараженных коронавирусом привязывают к кровати в больницах. Как ранее объясняли разные медики, так поступают только в отношении тяжелых больных, поскольку они уязвимы физически, психологически и утрачивают самостоятельность.

Профессор, заведующий клиникой анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы в Кишиневе Виктор Кожокару подтвердил такую информацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Однако, по его словам, вышеперечисленные причины не являются основными, когда принимается решение о фиксации пациента.

"Дело в том, что тяжелый пациент в отделении получает именно интенсивную терапию. Он не лишен основных прав человека. У него есть право на свободу слова, никто этого не отнимает. Но пациент в интенсивной терапии также подвержен лечению с использованием препаратов, имеющих и некоторое наркотическое действие. Порядка две трети таких лекарств имеют подобные эффекты", - уточнил Кожокару.

Как объяснил врач, такие препараты негативно влияют на центральную нервную систему, и это сказывается на поведении человека и его ориентации в пространстве.

"Что касается коронавируса. Как известно, он приводит главным образом к гипоксии, то есть, к кислородному голоданию. А это известный феномен, он также влияет на поведение человека. Уже не секрет, что многие зараженные COVID-19 покончили с собой, выпрыгивали из окна", - рассказал медик.

Он добавил, что плюс ко всему, во время терапии есть необходимые, но неприятные и болезненные процедуры: речь идет о катетерах, которые устанавливают не только в вены, но также в дыхательные пути и так далее. Как отметил Кожокару, смещение катетера может иметь критические последствия для здоровья пациента, поэтому в таких случаях больного принято фиксировать.

Кожокару также поделился своим опытом, учитывая, что он сам переболел COVID-19. По словам врача, когда он боролся с инфекцией, сам просил привязать себя к кровати на две ночи, поскольку опасался за свое состояние. По рассказу медика, у него были слабые галлюцинации на фоне приема различных медикаментов.

Насколько это законно - привязывать пациента?

Своим мнением насчет принудительной фиксации к койке зараженных коронавирусом поделился адвокат Юрий Мэрджиняну.

"Медики имеют право на такие действия, когда пациент подозрителен, то есть, возможны психические отклонения или временные нарушения. Но в этом случае больницы должны бы иметь разные регламенты, разработанные с госструктурами или организациями по правам человека", - считает Мэрджиняну.

Как полагает юрист, если подобные действия врачей не будут соответствующим образом задокументированы и объяснены, то фиксацию к постели могут квалифицировать как пытки и антигуманное лечение.

Мэрджиняну также с сожалением добавил, что в Молдове долгое время и часто "считают необязательным соблюдение права человека на здоровье и получение медпомощи".

Как считает эксперт, и пациенты, и медики еще недостаточно знают свои права и обязанности. Поэтому, уверен он, медучреждения в Молдове, как частные, так и государственные, должны разрабатывать регламенты и заключать контракты со своими пациентами, где будут четко прописаны все методики лечения.

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