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Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

Почему пациентов с COVID-19 привязывают и насколько это легально

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (306)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210324/34113327/pochemu-patsientov-s-covid-19-privyazyvayut-i-naskolko-eto-legalno.html

Врач и юрист обсудили в радиостудии Sputnik Молдова, насколько необходимой и законной мерой является фиксация ковид-пациента к постели во время терапии.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Известный факт: некоторых зараженных коронавирусом привязывают к кровати в больницах. Как ранее объясняли разные медики, так поступают только в отношении тяжелых больных, поскольку они уязвимы физически, психологически и утрачивают самостоятельность. 

Профессор Виктор Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus
Профессор Виктор Кожокару: мы не лечим, мы спасаем

Профессор, заведующий клиникой анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы в Кишиневе Виктор Кожокару подтвердил такую информацию в эфире радиостудии Sputnik Молдова. 

Однако, по его словам, вышеперечисленные причины не являются основными, когда принимается решение о фиксации пациента.  

"Дело в том, что тяжелый пациент в отделении получает именно интенсивную терапию. Он не лишен основных прав человека. У него есть право на свободу слова, никто этого не отнимает. Но пациент в интенсивной терапии также подвержен лечению с использованием препаратов, имеющих и некоторое наркотическое действие. Порядка две трети таких лекарств имеют подобные эффекты", - уточнил Кожокару. 

Как объяснил врач, такие препараты негативно влияют на центральную нервную систему, и это сказывается на поведении человека и его ориентации в пространстве.

"Что касается коронавируса. Как известно, он приводит главным образом к гипоксии, то есть, к кислородному голоданию. А это известный феномен, он также влияет на поведение человека. Уже не секрет, что многие зараженные COVID-19 покончили с собой, выпрыгивали из окна", - рассказал медик. 

Врачи отделения анестезиологии и интенсивной терапии РКБ, Кишинев
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Врач рассказал, почему больных COVID-19 могут привязывать к кроватям

Он добавил, что плюс ко всему, во время терапии есть необходимые, но неприятные и болезненные процедуры: речь идет о катетерах, которые устанавливают не только в вены, но также в дыхательные пути и так далее. Как отметил Кожокару, смещение катетера может иметь критические последствия для здоровья пациента, поэтому в таких случаях больного принято фиксировать. 

Кожокару также поделился своим опытом, учитывая, что он сам переболел COVID-19. По словам врача, когда он боролся с инфекцией, сам просил  привязать себя к кровати на две ночи, поскольку опасался за свое состояние. По рассказу медика, у него были слабые галлюцинации на фоне приема различных медикаментов. 

Насколько это законно - привязывать пациента?

Своим мнением насчет принудительной фиксации к койке зараженных коронавирусом поделился адвокат Юрий Мэрджиняну. 

"Медики имеют право на такие действия, когда пациент подозрителен, то есть, возможны психические отклонения или временные нарушения. Но в этом случае больницы должны бы иметь разные регламенты, разработанные с госструктурами или организациями по правам человека", - считает Мэрджиняну. 

Как полагает юрист, если подобные действия врачей не будут соответствующим образом задокументированы и объяснены, то фиксацию к постели могут квалифицировать как пытки и антигуманное лечение. 

Галина Кирьякова.
© Sputnik / Osmatesco
Врач: коронавирус вызывает депрессию и может привести к суициду

Мэрджиняну также с сожалением добавил, что в Молдове долгое время и часто "считают необязательным соблюдение права человека на здоровье и получение медпомощи". 

Как считает эксперт, и пациенты, и медики еще недостаточно знают свои права и обязанности. Поэтому, уверен он, медучреждения в Молдове, как частные, так и государственные, должны разрабатывать регламенты и заключать контракты со своими пациентами, где будут четко прописаны все методики лечения. 

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (306)

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