Проблема выбора для врачей: решают ли они, кому дать шанс на жизнь

Молдавские врачи еще ни разу не были поставлены перед необходимостью выбора, кому из пациентов дать шанс на жизнь. В других странах мира медики уже столкнулись с подобными проблемами.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. В Молдове зарегистрирован антирекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19 за сутки, больницы изо всех сил пытаются справиться с большим потоком пациентов с коронавирусом. Замглавы управления здравоохранения столичной примэрии Борис Гылкэ заявил в комментарии Sputnik, что молдавские врачи еще не стояли перед выбором, кого спасти, а кого нет.

По его словам, несмотря на то что больницы переполнены, врачам удается оказать медицинскую помощь каждому пациенту без каких-либо различий.

"Это было бы катастрофой, огромной трагедией, если бы дошли до подобной ситуации. Да, подобные случаи как таковые были описаны в некоторых странах с сильной экономикой, с хорошо развитыми системами здравоохранения, когда из-за нехватки коек, недостаточного оборудования врачи должны были решать, кому дать шанс на жизнь", – сказал Гылкэ.

По его словам, в таких ситуациях у врачей в других странах, которые уже столкнулись с подобной проблемой, обычно были какие-то критерии. "Я не знаю, у кого хватило смелости их разработать, – те, кто моложе, будут иметь преимущества перед старшими и так далее. У нас не было таких ситуаций, у нас нет таких проблем на данный момент, и я надеюсь, что у нас их не будет", – отметил собеседник.

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Чтобы не допустить подобных ситуаций, как подчеркнул эксперт, необходимо расширять мощности больниц и пополнять места в палатах. Более того, Гылкэ не исключает необходимости открытия еще одного триажного центра наподобие того, что разбит на территории выставочного комплекса MoldExpo, а в некоторых зонах для этих же целей обустроить военные палатки.

"Мы были готовы установить такие палатки на территории MoldExpo, где предполагалось, что будет происходить триаж пациентов, а существующие койко-места на территории MoldExpo будут полностью использованы в качестве больничных коек для лечения инфицированных COVID-19", – сказал Гылкэ.

Согласно последним данным Минздрава, представленным 24 марта, за сутки в Молдове лабораторным путем подтверждены 2273 новых случая инфицирования COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 219 988. В крайне тяжелом состоянии находится 341 пациент (из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1932 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 193 562. Также за сутки зафиксировано еще 39 летальных исходов, а общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4661. Всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончалось 103 медработника.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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