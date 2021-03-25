COVID-19 в Молдове и странах Европы: кто возглавляет топ по заболеваемости

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. В Молдове зафиксировано 61 899 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Такие данные на 21 марта представила госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык.

"По этому показателю Молдова на европейском уровне находится на 18-м месте. Это меньше, чем в таких странах, как Андорра, Черногория, Чехия, Словения, Люксембург, Португалия, но гораздо выше, чем в Норвегии, Финляндии, Греции, России, Румынии, Польше", – отметила чиновник.

По ее словам, смертность на миллион населения в республике составила 1312 случаев. "Находимся на 16-м месте среди европейских стран. Это больше, чем в Исландии, Норвегии, Финляндии, Дании, Сербии, но ниже, чем в Чехии, Бельгии, Словении, Черногории, Венгрии", – уточнила Затык.

По данным Минздрава, уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 4559 летальных исходов, составил 2,1%.

Как пояснила Затык, если сравнить данные за 15-21 и 8-14 марта, то отмечен рост числа новых подтвержденных случаев на 14,8%. Статистика по летальным исходам также ухудшилась – показатели увеличились на 4,6%, а число случаев выздоровления выросло на 43,6%.

"На тяжелые формы приходится 7,2%, на легкие и бессимптомные формы – 81,7%", – сказала Затык.

По ее словам, среднее число подтвержденных случаев COVID-19 за последние две недели составило 1413 эпизодов.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Как отметила Затык, средний возраст заболевших – 51,2 года.

"Это означает, что инфекция COVID-19 "молодеет". Она поражает молодых людей. Важно соблюдать защитные меры людям всех возрастных категорий, потому что вирус не выбирает, и он очень агрессивный. Формы стали более тяжелыми в сравнении с периодом 2020 года", – сказала и. о. главы Минздрава.

Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе – у жителей городов.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 11 187 детей, в том числе новорожденные, а также 928 беременных женщин.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 57%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

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Смертность и COVID-19

Что касается смертности, то средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 67 лет. В 50,4% случаев летальные исходы регистрируются среди пациентов мужского пола.

"В последние дни у нас наблюдается большое число смертей, связанных с COVID-19. Среди них и довольно молодые люди. Просим всех граждан иметь в виду эти цифры. Важно соблюдать элементарные меры защиты – держать социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маску правильно – чтобы она покрывала нос и рот, избегать многолюдных мест и оставаться дома, если нет острой необходимости выходить из него", – отметила Затык.

По ее словам, риски инфицироваться особенно велики для пожилых граждан и людей, у которых есть хронические заболевания.

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"Импортный" COVID

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля составляет 0,6% от общего количества подтвержденных случаев. Всего в республике зарегистрировано 1392 эпизода "импорта" COVID-19. За 15-21 марта в стране зафиксировано 49 случаев такого рода:

Германия – 7;

Италия, Франция – по 5;

Турция, Россия, Румыния, Египет – по 4;

Украина, Великобритания, Болгария – по 3;

Испания – 2;

Азербайджан, Венгрия, США, ОАЭ, Чехия – по 1.

COVID-19 подтвердился у тысяч медработников

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 18 849 специалистов в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей – 5621, медсестер – 7744, санитаров – 2508, вспомогательного персонала – 2976.

"Цифра огромная. Медработники находятся в прямом контакте с возможно инфицированными коронавирусом пациентами и зараженными COVID-19. Количество случаев заражения среди медработников продолжает расти: ежедневно свыше 30 эпизодов", – сказала Затык.

В общей сложности тесты на коронавирус проведены 50 273 медработникам. За последнюю неделю сделано 1290 подобных исследований.

"Давление на медицинскую систему огромное, исходя из числа инфицированных лиц. Медицинская система находится на грани предоставления помощи. Число госпитализированных превышает четыре тысячи, интубированных пациентов тоже много... Плюс растет число людей, которым требуется терапия кислородом", – добавила представитель Минздрава.

Согласно данным Минздрава, всего за период пандемии от осложнений на фоне коронавируса скончалось 103 медработника.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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