В Бессарабии и Молдавии 200 лет назад началось возрождение независимой Греции

Греческая Республика отмечает 25 марта 2021 года юбилей возрождения своей государственности. Самое непосредственное отношение к греческому освобождению от османского ига имела Бессарабская область Российской империи и Молдавское княжество.

Пограничную реку Прут 6 марта 1821 года перешел двухтысячный отряд греческих повстанцев во главе с лидером тайного общества Филики Этерия ("Общество друзей") Александром Ипсиланти. Появление греков на территории Молдавии, находившейся под османским владычеством, стало сигналом для пелопонесских эллинов к восстанию. Именно с этого восстания и началась долгая и кровопролитная война за независимость Греции.

Бессарабская область была тем регионом, где происходило сосредоточение греческих повстанцев, их подготовка к боевым действиям. Причем это делалось почти открыто, поскольку местные власти, учитывая напряженные отношения России с Турцией, и помыслить не могли, что данная деятельность осуществлялась без санкции Петербурга.

К тому же Ипсиланти обладал придворным чином, что делало его в глазах бессарабских чиновников персоной, близкой к самому императору Александру I. Генеральский чин и ореол героя войн с Наполеоном (в сражении при Дрездене ему ядром оторвало руку) наделяли высокопоставленного грека большим уважением со стороны военных.

После того как этерийцы ушли за Прут, Бессарабия еще несколько недель была базовым регионом для их отряда. Через Пруто-Днестровье повстанцы получали пополнения и снабжение от своих сторонников.

В Молдавском княжестве "Священная рать" Ипсиланти сопротивления не встретила. Ведь на господарском престоле в Яссах тогда прибывал Михаил Суццо – этнический грек, тайно оказывавший финансовую помощь Этерии. Господарская стража перешла на сторону заговорщиков, а через несколько дней в центральном храме молдавской столицы состоялось торжественное богослужение и освящение греческих боевых знамен.

Местное население восприняло сторонников Ипсиланти доброжелательно. Молдаване надеялись, что этот отряд является передовой группой русской армии, которая должна бы уже окончательно освободить их многострадальную страну от османского владычества.

На территории Молдовы Ипсиланти сформировал временное греческое правительство, члены которого именовались ефорами. Из Ясс лидер греков обратился за поддержкой к русскому царю и другим монархам Европы.

Дальнейшие свои действия он видел в следующем: пополнить войско в Дунайских княжествах и пробиваться с ним на Пелопоннес, где поднять широкое антиосманское восстание. Одновременно он рассчитывал, что его сторонникам в Константинополе при поддержке греческих моряков удастся захватить арсенал, арестовать султана и водрузить над храмом Святой Софии христианское знамя.

Из Молдавии отряд двинулся к Бухаресту, где греки были доброжелательно встречены лидером восстания валашских крестьян Тудором Владимиреску. Последний был давним противником османских властей, воевал на стороне России в Русско-турецкую войну 1806–1812 годов.

Однако эти отношения разладились, когда в апреле 1821 года выяснилось, что император Александр I не одобрил вылазку Ипсиланти, приказал ему прекратить "самодеятельность". Владимиреску попытался наладить контакты с турками, в чем был уличен греками. В результате лидера румынских крестьян схватили и казнили сторонники Ипсиланти. Многие из участников обезглавленного отряда примкнули к "Священной рати".

Финал у выступления лидера Этерии был трагическим. В Валахию вступили крупные силы османских войск, которые разгромили этеристов и их союзников. Лидер греков был вынужден выехать на территорию Австрии, где его схватили и на шесть лет посадили в тюрьму. Выпущен он был лишь по ходатайству нового русского царя Николая I.

В то же время события в Молдавии и Валахии до предела обострили отношения греков с турками. В связи с тем, что православные священники поддерживали повстанцев, турки учинили жестокую расправу над Константинопольским патриархом. 22 апреля Георгий V (этнический грек) был повешен в полном облачении на воротах патриархии.

Три дня его тело висело в назидание всем христианам, после чего было выброшено в море. Греческие моряки с русского судна подобрали его и доставили в Одессу. Там останки патриарха были торжественно захоронены. Причем отпевание проводил архиепископ Кишиневский Димитрий (Сулима).

Впоследствии Георгий V был канонизирован и прозван Этномартирас, что значит "мученик нации".

© Public Domain Патриарх Григорий V

Казнь патриарха окончательно дискредитировала султана в глазах эллинов, они активно поддержали восстание в Южном Пелопоннесе, которое возглавил младший брат Александра Ипсиланти Дмитрий. Последний смог покинуть Дунайские княжества и добраться до исторической родины.

Так, 200 лет назад в Бессарабии и Молдавии вспыхнула искра, которая разожгла огонь борьбы за независимость Греции. Кстати, первым президентом Эллады стал Иоанн Каподистрия – бывший сотрудник Министерства иностранных дел России, курировавший создание Бессарабской области в составе Российской империи.

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