В Приднестровье начинают вакцинацию препаратом AstraZeneca

Приднестровский лидер выступил с обращением, в котором рассказал о ситуации с поставкой вакцин от коронавируса на Левобережье.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В Приднестровье с понедельника начинается вакцинация населения препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил в своем телеграм-канале приднестровский лидер Вадим Красносельский.

Глава региона проинформировал, что применение AstraZeneca было одобрено главным санитарным врачом, который ссылается на мнение международных экспертов (в том числе представителей ВОЗ). Эта вакцина поступила в Приднестровье по линии COVAX, в рамках этой программы часть полученной Кишиневом вакцины была передана медикам Левобережья. Кроме того, скоро в Тирасполь поступит и партия вакцины Pfizer, выделенной по линии ВОЗ.

Красносельский также заявил, что переговоры о поставках в Приднестровье вакцины "Спутник V" продолжаются, и обвинил Кишинев в возведении искусственных бюрократических препон.

"Переговоры с российскими коллегами продолжаются. Есть серьезные трудности с молдавскими "коллегами", если их так можно в данных обстоятельствах назвать. Молдавская сторона включила бюрократические механизмы, препятствующие поставке российской вакцины в Приднестровье", — написал он.

Красносельский также заявил, что свидетельством препятствования в поставках вакцины является переписка внешнеполитического ведомства Приднестровья с властями в Кишиневе.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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