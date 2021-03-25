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Вакцина AstraZeneca

В Приднестровье начинают вакцинацию препаратом AstraZeneca

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (311)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210325/34123666/v-pridnestrove-nachinayut-vakcinaciyu-preparatom-astrazeneca.html

Приднестровский лидер выступил с обращением, в котором рассказал о ситуации с поставкой вакцин от коронавируса на Левобережье.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В Приднестровье с понедельника начинается вакцинация населения препаратом AstraZeneca. Об этом сообщил в своем телеграм-канале приднестровский лидер Вадим Красносельский.

Вакцинация
© Sputnik / Mihai Caraus
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Глава региона проинформировал, что применение AstraZeneca было одобрено главным санитарным врачом, который ссылается на мнение международных экспертов (в том числе представителей ВОЗ). Эта вакцина поступила в Приднестровье по линии COVAX, в рамках этой программы часть полученной Кишиневом вакцины была передана медикам Левобережья. Кроме того, скоро в Тирасполь поступит и партия вакцины Pfizer, выделенной по линии ВОЗ.

Красносельский также заявил, что переговоры о поставках в Приднестровье вакцины "Спутник V" продолжаются, и обвинил Кишинев в возведении искусственных бюрократических препон. 

Вакцина Sputnik V
© Sputnik / Vladislav Vodnev
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"Переговоры с российскими коллегами продолжаются. Есть серьезные трудности с молдавскими "коллегами", если их так можно в данных обстоятельствах назвать. Молдавская сторона включила бюрократические механизмы, препятствующие поставке российской вакцины в Приднестровье", — написал он.

Красносельский также заявил, что свидетельством препятствования в поставках вакцины является переписка внешнеполитического ведомства Приднестровья с властями в Кишиневе.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (311)

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Теги:
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