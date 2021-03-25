Суд поместил двоих депутатов от Партии "Шор" под судебный контроль

Суд столичного сектора Чеканы принял решение поместить под судебный контроль депутатов Петра Жардана и Дениса Уланова, прокуроры не согласны и намерены опротестовать решение инстанции.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Законодатели от фракции Партии "Шор" Петр Жардан и Денис Уланов помещены под судебный контроль на 30 суток. Решение принято судом столичного сектора Чеканы в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

"Рассмотрев ходатайства Антикоррупционной прокуратуры, которая настаивала на помещении обоих депутатов, находящихся в статусе обвиняемого, под предварительный арест на 30 суток, суд столичного сектора Чеканы решил временно освободить их под судебный контроль на 30 дней", – сказано в заявлении структуры.

В ведомстве отметили, что прокуроры не согласны с решением инстанции и намерены опротестовать его.

"Согласно материалам, Денис Уланов обвиняется в "мошенничестве" и "отмывании денег" по делу о "банковском мошенничестве", а Петр Жардан - в "злоупотреблении служебным положением" по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева. Оба не признают себя виновными", – сказано в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что данный этап уголовного процесса не может нарушить принцип презумпции невиновности. "Любое лицо считается невиновным до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение суда", – подчеркнули в прокуратуре.

В пятницу, 19 марта, генпрокурор Молдовы Александр Стояногло попросил парламент лишить депутатской неприкосновенности законодателей от фракции Партии "Шор" Петра Жардана и Дениса Уланова. Оба политика после этого заявили, что находятся в Молдове и не намерены покидать территорию республики. Депутаты отметили, что выдвинутые против них обвинения необоснованны, сообщив также о готовности доказать свою невиновность.

В понедельник, 22 марта, с обоих законодателей сняли депутатский иммунитет.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в отношении Дениса Уланова прокуратура накопила убедительные доказательства причастности к банковскому мошенничеству. Его действия квалифицируются как "мошенничество" и "отмывание денег". Оба преступления, по словам прокуроров, совершены в крупных размерах и в интересах преступного сообщества.

Согласно материалам уголовного расследования, Петр Жардан подозревается в "превышении должностных полномочий" в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы и в нанесении ущерба интересам госпредприятия "Кишиневский международный аэропорт", который находился в концессии. Депутат в прошлом занимал должность директора компании Avia Invest, концессионера Кишиневского аэропорта.

"Снятие иммунитета - это не признание виновности человека. Презумпция невиновности остается во главе угла, спасибо за это уточнение генпрокурору", - заявил Жардан в ходе слушаний по снятию депутатской неприкосновенности.

По его данным, в 2008 году аэропорт заключил договор с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита. Как отметил депутат, "в этом договоре прописана обязанность осуществлять также страхование других грузов аэропорта, то есть страхование ответственности перед третьими лицами".

По мнению Уланова, все дело в том, что он много лет работал адвокатом Шора, "это явный прецедент преследования адвоката за выполнение его работы".

"В отношении меня нет не то что явных, даже косвенных доказательств. Это мое обращение ко всем адвокатам этой страны: завтра ваш клиент может стать предметом уголовного расследования, к которому вы не имеете никакого отношения, и вы, адвокат, будете обвинены в преступном сговоре. Ваш договор и Конституция не помогут", - считает Уланов.

Как полагает депутат, уголовное преследование, арест и обыски в отношении него не дадут результата.

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