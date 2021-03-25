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Парковка на тротуаре

Объявлен тендер на проект обустройства платных парковок в центре Кишинева

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Тема:
События Кишинева (210)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210325/34127740/Obyavlen-tender-na-proekt-obustroystva-platnykh-parkovok-v-tsentre-Kishineva.html

Мэрия Кишинева объявила аукционы на разработку исследования по внедрению системы управления автостоянками и схем организации дорожного движения в центральной части города.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что ищет компанию, которая изучит возможность внедрения системы управления парковками в Кишиневе. Объявление об аукционе, а также сопроводительные документы были опубликованы на электронной площадке achizitii.md, сообщают в мэрии.

Олег Кожокару
© Sputnik / Rodion Proca
Кожокару: эвакуаторы, парковки и водители – что происходит в Кишиневе

Муниципалитет рассчитывает получить краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную схему организации парковок с точки зрения управления платными автостоянками в Кишиневе.

Также был объявлен тендер на разработку схем организации движения в центральной части города, по периметру улиц Измаильской - А. Матеевича - М. Витязула - Албишоара. Проект предполагает устройство автостоянок за счет проезжей части.

Главное управление общественного транспорта и коммуникаций призывает профильные компании участвовать в открытых тендерах, в которых каждый участник имеет возможность представить свое предложение.

Вместе с тем профильное муниципальное управление в ближайшее время объявит тендер на выполнение работ по обустройству автостоянок в центре столицы. Специалисты окончательно определятся с дизайном, а также необходимыми материалами (плитка, асфальт или экологическое покрытие), которые будут использоваться в процессе выполнения поставленных задач.

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Тема:
События Кишинева (210)

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