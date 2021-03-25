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"Шор" и Pentru Moldova просили выпустить Жардана и Уланова под свою гарантию

© CC0 / Pixabay / WilliamCho
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210325/34127799/shor-i-pentru-moldova-prosili-vypustit-zhardana-i-ulanova-pod-svoyu-garantiyu.html

Два парламентских формирования в четверг обратились к судьям с просьбой выпустить двух задержанных депутатов из СИЗО и обещали обеспечить их доступность для следствия.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Перед тем как суд освободил депутатов Петру Жардана и Дениса Уланова из-под стражи, парламентская фракция "Шор" и члены объединения Pentru Moldova обратились к судьям с просьбой выпустить двух задержанных депутатов из СИЗО под свои гарантии.

Генеральная прокуратура
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавским депутатам Петру Жардану и Денису Уланову предъявлены обвинения

Законодатели подписали два публичных обязательства, гарантирующих, что депутаты будут сотрудничать со следствием, соблюдать общественный порядок и, когда это будет необходимо, предстанут перед правоохранительными органами.

В декларациях, подписанных депутатами, отмечается, что двое подозреваемых являются членами парламентских комиссий, и их участие в работе законодательного органа крайне необходимо в период острого кризиса, в котором находится страна.

Также в четверг законодатели от фракции Партии "Шор" Петр Жардан и Денис Уланов были освобождены из-под стражи и помещены под судебный контроль на 30 суток. Решение принято судом столичного сектора Чеканы в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

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Теги:
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