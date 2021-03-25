"Шор" и Pentru Moldova просили выпустить Жардана и Уланова под свою гарантию

Два парламентских формирования в четверг обратились к судьям с просьбой выпустить двух задержанных депутатов из СИЗО и обещали обеспечить их доступность для следствия.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Перед тем как суд освободил депутатов Петру Жардана и Дениса Уланова из-под стражи, парламентская фракция "Шор" и члены объединения Pentru Moldova обратились к судьям с просьбой выпустить двух задержанных депутатов из СИЗО под свои гарантии.

Законодатели подписали два публичных обязательства, гарантирующих, что депутаты будут сотрудничать со следствием, соблюдать общественный порядок и, когда это будет необходимо, предстанут перед правоохранительными органами.

В декларациях, подписанных депутатами, отмечается, что двое подозреваемых являются членами парламентских комиссий, и их участие в работе законодательного органа крайне необходимо в период острого кризиса, в котором находится страна.

Также в четверг законодатели от фракции Партии "Шор" Петр Жардан и Денис Уланов были освобождены из-под стражи и помещены под судебный контроль на 30 суток. Решение принято судом столичного сектора Чеканы в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

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