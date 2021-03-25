Судьи освободили коллегу, пойманного с поличным на взятках — Генпрокуратура

Суд вынес вердикт, в соответствии с которыми обвиняемые по делу о коррупции были переведены под судебный контроль и под домашний арест.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Судья Кишиневского суда, обвиняемый в трафике влияния, был освобожден и переведен под судебный контроль на 60 суток. Еще один обвиняемый, глава предприятия, проходящий по делу об активной коррупции, помещен под домашний арест на 30 суток, сообщает Генеральная прокуратура.

По информации ведомства, это решение было принято судом Хынчешт, который первоначально отказался рассматривать обращение прокуроров. Для того чтобы дать ход делу, прокуратуре пришлось пройти через несколько инстанций, в том числе через суды кишиневского сектора Чеканы, а также центрального офиса суда Хынчешт и его филиала в Яловенах — который вернул дело в центральный офис с предложением вынести решение по этому делу.

Более того, обвиняемый судья отказался явиться на слушания, и дело рассматривалось в его отсутствие. А мера пресечения, наложенная на магистрата, позволяет ему продолжать свою работу.

Уголовное дело было возбуждено генеральным прокурором на основании информации, согласно которой судья потребовал 16 тысяч долларов от руководителя предприятия, чтобы принять благоприятное решение по гражданскому делу.

В ходе судебного преследования были задокументированы противоправные действия судьи, который получил 11 тысяч долларов из первоначально заявленной суммы взятки.

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